Alunos eleitos delegados do "Câmara vai à Escola" assistem sessão legislativa

Na manhã desta segunda-feira (16/06), alunos de cinco escolas estaduais e particulares de Aparecida do Taboado participaram da sessão ordinária da Câmara Municipal, como parte do projeto “Câmara vai à Escola”.

Os estudantes foram eleitos delegados nas respectivas instituições de ensino e representam a nova geração interessada nos rumos da política local.

A atividade integra o cronograma do projeto, que está em sua terceira edição consecutiva e tem como objetivo promover a formação cidadã, aproximando os jovens do funcionamento do Poder Legislativo e incentivando o protagonismo juvenil.

Durante a sessão, os delegados tiveram a oportunidade de acompanhar de perto a dinâmica dos trabalhos parlamentares. O presidente da Câmara, vereador Ber Galter (PSDB), destacou em discurso na tribuna a importância da participação dos alunos e o papel do projeto na construção de uma sociedade mais consciente e participativa.

No plenário, os vereadores aprovaram dois requerimentos e apresentaram indicações que serão encaminhadas aos setores competentes da administração municipal para análise e eventual atendimento.

Requerimentos

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD): Requerimento que será encaminhado à Prefeitura solicitando informações sobre as obras de drenagem e pavimentação asfáltica no Bairro Chácara Boa Vista, em execução na cidade; Requerimento solicitando à Prefeitura a quantidade de veículos do transporte escolar, incluindo a frota própria e os terceirizados.

Indicações

Vereador Pinduca (PP): substituição do cruzamento ao lado da Praça Três Marias, por uma rotatória com a sinalização horizontal e vertical, a demarcação de faixas de pedestres e calçadas acessíveis, nesta cidade.

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): construção de canaleta na Rua Mato Grosso do Sul no cruzamento com a Rua Alagoas, Bairro Cidade Nova; aumento das vagas para cirurgias de vasectomia e laqueadura no Hospital administrado pela Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (Fesat).

Vereador Marcelo Jardineiro: tapa-buracos na Rua Altino Pedrosa e Avenida das Flores, no Bairro Eldorado; cercamento no Centro Catequético da Paróquia, para onde os alunos da Escola Municipal “Coronel João Alves Lara”, foram temporariamente remanejados.

Vereador Matheus Costa (PP): reforma da ponte próxima à entrada da propriedade rural do senhor “Miro do Benha”, localizada na estrada do Lago Azul; serviços de drenagem no cruzamento da Rua Princesa Carlota Joaquina com a Avenida Cuiabá, no Bairro São Vicente I.

Vereadora Dra. Amanda Tolentino (PP): destinação de leitos exclusivos ou separados para mães de bebês natimortos, ou que passaram por aborto espontâneo em local afastado das demais puérperas, no Hospital Municipal administrado pela Fesat; inclusão da modalidade de futsal feminino nos programas esportivos oficiais da Prefeitura.

Vereadora Cláudia Padim (PL): instalação de cobertura de policarbonato na entrada das Escolas Municipais; transferência da farmácia hospitalar da ala de internação para as proximidades do Pronto Socorro.