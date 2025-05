Apae inaugura novas instalações e entrega equipamentos

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Aparecida do Taboado realizou, na tarde da quarta-feira (28/05), uma cerimônia especial para marcar a inauguração de novas estruturas, entrega de equipamentos e a conclusão de diversas melhorias em sua sede.

O evento contou com a presença de autoridades municipais, representantes de entidades locais e membros da comunidade.

Presidente da instituição apresentou um vídeo institucional com detalhes sobre as obras e aquisições (Foto: Tony Fernando/Cultura FM)

O presidente da instituição, Welds Soel André, acompanhado da diretora pedagógica Juliana Calisto e demais membros da diretoria, destacou a importância dos investimentos para a qualidade do atendimento aos 105 alunos da Apae. Durante o ato, foi exibido um vídeo institucional detalhando cada uma das obras concluídas.

Novos espaços e acessibilidade ampliada

Entre as novidades, destacam-se a construção de uma sala multimídia, um novo salão de reuniões e a ampliação da ala de fisioterapia. As melhorias permitirão a realização de atendimentos terapêuticos mais eficientes, além de encontros pedagógicos e administrativos. Os investimentos nesses três espaços foram viabilizados por emenda impositiva do ex-vereador Taturana.

Também foram apresentados novos equipamentos voltados à prática de atividades de Educação Física. A área da piscina recebeu um elevador e uma escada de acesso, facilitando a entrada de pessoas com deficiência.

Os banheiros passaram a contar com piso emborrachado, o que, segundo a diretora Juliana, aumenta a segurança e promove melhores condições de acessibilidade.

As melhorias foram realizadas com recursos provenientes de emendas parlamentares do deputado estadual Lídio Lopes, do vereador Jucleber Bim e do ex-vereador Gustavo Neira.

Alunos apresentaram uma dança aos visitantes (Foto: Tony Fernando/Cultura FM)

Campanha “Leão Amigo” e outras parcerias

Por meio da campanha “Leão Amigo” – que permite ao contribuinte destinar parte do Imposto de Renda devido – a Apae obteve recursos nas edições de 2023 e 2024. Com esses valores, foram adquiridos cadeiras, projetor, kit de som, ar-condicionado e serviços de instalação elétrica. Também foi implantada uma horta, cultivada pelos próprios alunos como parte das atividades pedagógicas.

A contribuição do Poder Judiciário local viabilizou a construção de uma passarela que interliga alas do prédio, proporcionando mais segurança e acessibilidade.

Já com recursos do Fundo Social do Sicredi, foi construído um novo depósito, atendendo à necessidade de armazenamento de materiais da instituição.

A cerimônia foi marcada por agradecimentos a todos os parceiros e doadores que contribuíram para a concretização dos projetos, reforçando o compromisso coletivo com a inclusão e a promoção da qualidade de vida para os alunos da Apae.