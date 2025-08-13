Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado adota ovitrampas no combate ao Aedes aegypti

Instalação das armadilhas inteligentes tem o objetivo de reforçar vigilância e controle de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Mauro Silva

Agentes de Endemias do município instalam armadilhas inteligentes contra o Aedes aegypti (Foto: Pedro Henrique/DICOM)
Agentes de Endemias do município instalam armadilhas inteligentes contra o Aedes aegypti (Foto: Pedro Henrique/DICOM)

A Prefeitura de Aparecida do Taboado iniciou nesta quarta-feira (13/08), a instalação de ovitrampas — armadilhas inteligentes utilizadas no monitoramento e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A medida integra um conjunto de ações voltadas ao enfrentamento das arboviroses no município.

A iniciativa surge após uma capacitação promovida em junho pela Secretaria Municipal de Saúde, que reuniu agentes de endemias, equipes de campo e profissionais da área. Durante o treinamento, os participantes aprenderam técnicas de montagem, instalação e acompanhamento das ovitrampas, que têm se mostrado eficazes na vigilância ativa do vetor, especialmente em áreas urbanas.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Daiane Pupin, a implementação da tecnologia representa um avanço significativo na prevenção das doenças.

“Precisamos intensificar a vigilância e utilizar todas as ferramentas possíveis. As ovitrampas são uma estratégia eficiente e essencial para garantir bons resultados”, destacou.

A prefeitura reforça que o êxito no controle do mosquito depende também da participação ativa da população. Manter os quintais limpos, eliminar focos de água parada e seguir as orientações das equipes de saúde continuam sendo medidas fundamentais para evitar a proliferação do Aedes aegypti.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos