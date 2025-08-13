Aparecida do Taboado adota ovitrampas no combate ao Aedes aegypti

A Prefeitura de Aparecida do Taboado iniciou nesta quarta-feira (13/08), a instalação de ovitrampas — armadilhas inteligentes utilizadas no monitoramento e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A medida integra um conjunto de ações voltadas ao enfrentamento das arboviroses no município.

A iniciativa surge após uma capacitação promovida em junho pela Secretaria Municipal de Saúde, que reuniu agentes de endemias, equipes de campo e profissionais da área. Durante o treinamento, os participantes aprenderam técnicas de montagem, instalação e acompanhamento das ovitrampas, que têm se mostrado eficazes na vigilância ativa do vetor, especialmente em áreas urbanas.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Daiane Pupin, a implementação da tecnologia representa um avanço significativo na prevenção das doenças.

“Precisamos intensificar a vigilância e utilizar todas as ferramentas possíveis. As ovitrampas são uma estratégia eficiente e essencial para garantir bons resultados”, destacou.

A prefeitura reforça que o êxito no controle do mosquito depende também da participação ativa da população. Manter os quintais limpos, eliminar focos de água parada e seguir as orientações das equipes de saúde continuam sendo medidas fundamentais para evitar a proliferação do Aedes aegypti.