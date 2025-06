Aparecida do Taboado alcança 100% da meta de vacinação contra a dengue

Aparecida do Taboado é um dos 21 municípios de Mato Grosso do Sul que alcançaram 100% da meta de cobertura vacinal contra a dengue, conforme anunciado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A campanha estadual MS Vacina Mais Dengue teve como foco a imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, público-alvo definido pelo Ministério da Saúde.

Para atingir o resultado expressivo, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado adotou uma estratégia ampla e eficaz, com ações como busca ativa, divulgação em diversos canais, realização do Dia D de vacinação e aplicação das doses em horários noturnos — facilitando o acesso da população.

O esforço rendeu frutos: o município não apenas cumpriu a meta, como se tornou um dos destaques da campanha estadual, que foi realizada entre 27 de janeiro e 25 de fevereiro. No período, Mato Grosso do Sul registrou um aumento significativo na cobertura vacinal, com 35 mil doses aplicadas apenas durante a campanha. Desde o início da vacinação, já foram aplicadas 156.152 doses no público-alvo em todo o estado.

Para viabilizar as ações, o Governo do Estado destinou R$ 1,9 milhão à campanha, valor repassado aos municípios por meio da SES. Os recursos foram divididos em duas parcelas: a primeira, no valor de R$ 945 mil, e a segunda, de R$ 293 mil. Aparecida do Taboado, por atingir a cobertura total do público-alvo, foi contemplada com uma parte do incentivo financeiro de R$ 1,3 milhão, destinado exclusivamente aos municípios que bateram a meta de vacinação.