Aparecida do Taboado anuncia investimento de R$ 2,89 milhões em maquinário pesado

Aquisição inclui retroescavadeira e triturador industrial com recursos de convênio federal.

Mauro Silva

Uma retroescavadeira está no pacote das compras que serão realizadas em Aparecida do Taboado (Foto: Ilustrativa)
A Prefeitura de Aparecida do Taboado vai investir R$ 2,89 milhões na aquisição de novos equipamentos para reforçar a frota da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos. O resultado do processo licitatório foi publicado nesta terça-feira (02/09) no Diário Oficial do Estado.

Entre os itens adquiridos está uma retroescavadeira nova, modelo 3CX, fornecida pela empresa AF Empreendimentos Eireli, ao custo de R$ 380 mil. Além disso, a empresa Lippel Engenharia e Equipamentos será responsável pela entrega de um triturador e processador móvel autopropulsado, modelo PRO S1, com valor estimado em R$ 2.510.000,00.

Os dois equipamentos totalizam um investimento de R$ 2.890.000,00. De acordo com o contrato, o fornecimento deve ser concluído em até quatro meses. Os recursos são provenientes do convênio firmado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

O novo maquinário será utilizado em diversas frentes de trabalho da Prefeitura, com o objetivo de otimizar serviços urbanos e obras de infraestrutura no município.

