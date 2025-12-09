Veículos de Comunicação
Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado brilha na Copa Poly Sports e conquista dois títulos nas categorias de base

Com presença marcante em três finais, grupo garantiu os títulos no Sub-12 e Sub-16 e confirmou protagonismo em Santa Rita do Oeste (SP).

Mauro Silva

Equipe Sub-16 levou o bicampeonato para Aparecida do Taboado (Foto: Divulgação)
Equipe Sub-16 levou o bicampeonato para Aparecida do Taboado (Foto: Divulgação)

Realizadas no sábado (06/12), em Santa Rita do Oeste (SP), as finais da Copa Poly Sports reuniram equipes de mais de 20 municípios, principalmente do interior paulista, em um dos eventos mais tradicionais das categorias de base da região.

Aparecida do Taboado marcou presença expressiva nas decisões. Das quatro categorias disputadas, a delegação chegou a três finais — Sub-12, Sub-14 e Sub-16 — ficando de fora apenas de uma.

No Sub-12, a equipe venceu Selvíria (MS) e garantiu o primeiro título do dia. Já no Sub-14, após uma partida equilibrada, o time foi superado nos pênaltis por Populina (SP). Fechando a participação, o Sub-16 confirmou o favoritismo e sagrou-se bicampeão ao derrotar Santa Fé do Sul (SP).

O desempenho consolidou Aparecida do Taboado como uma das forças da edição 2024 da Copa Poly Sports.

