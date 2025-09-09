Aparecida do Taboado é a 6ª que mais emprega na indústria em MS neste ano

Aparecida do Taboado tem ganhado relevância no cenário industrial de Mato Grosso do Sul. Entre janeiro e julho de 2025, o município foi responsável por 516 novas contratações com carteira assinada, figurando como a sexta cidade que mais gerou empregos na indústria sul-mato-grossense no período, conforme dados do Observatório da Indústria da Fiems (Federação das Indústrias do Estado), divulgados nesta segunda-feira (08/09).

O levantamento mostra que, no total, o setor industrial de Mato Grosso do Sul criou 10.509 vagas formais nos sete primeiros meses do ano — número que representa 39% de todos os empregos com carteira assinada criados no Estado. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela construção civil, além de frigoríficos e fábricas de celulose.

O saldo positivo de contratações se espalhou pelas quatro áreas industriais analisadas: indústria de transformação, construção, serviços de utilidade pública e extrativa mineral. Até o final de julho, o setor industrial contava com 169 mil trabalhadores formais, sendo 121,1 mil na transformação, 34,8 mil na construção, 8,5 mil nos serviços e 4,7 mil na extrativa.

Um dos distritos industriais em Aparecida do Taboado (Foto: Arquivo/Cultura FM)

Entre as atividades econômicas que mais contrataram no período, o destaque ficou para a construção de edifícios, com 3.795 admissões. Em seguida, aparecem abate de bovinos (+1.397), fabricação de álcool (+728), abate de suínos (+623) e obras de terraplanagem (+564). Outras áreas com bom desempenho foram fabricação de celulose (+527), construção de rodovias (+471), montagem de estruturas metálicas (+299), pré-moldados de concreto (+212), pós alimentícios (+184) e brinquedos e jogos recreativos (+169).

Além de Aparecida do Taboado, outras cidades que se destacaram na geração de empregos industriais foram Inocência (+2.188), Campo Grande (+2.020), Nova Alvorada do Sul (+741), Ribas do Rio Pardo (+631) e São Gabriel do Oeste (+614). Também registraram bom desempenho Três Lagoas (+382), Naviraí (+314), Dourados (+307), Rio Verde de Mato Grosso (+293), Mundo Novo (+243) e Bataguassu (+225).

O mês de julho marcou um momento de aceleração para o setor industrial do Estado, com a abertura de 1.543 novos postos de trabalho formais, consolidando uma tendência de crescimento.