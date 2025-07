Aparecida do Taboado garante mais de R$ 15 milhões para infraestrutura, nova rodoviária e saúde

Aparecida do Taboado vai receber mais de R$ 15 milhões em novos investimentos do Governo do Estado. O anúncio foi feito durante reunião do programa MS Ativo, realizada nesta quinta-feira (11), com a presença do governador Eduardo Riedel, secretários estaduais, parlamentares e autoridades locais.

O prefeito José Natan participou do encontro acompanhado do presidente da Câmara Municipal, vereador Ber Galter, além de vereadores e secretários municipais. Durante a reunião, a comitiva apresentou as obras reivindicadas ao governador, definidas em conjunto pela Prefeitura e o Legislativo. “Apresentamos nossos projetos prioritários, que foram definidos pela Prefeitura e pela Câmara de Vereadores, principalmente para melhoria da mobilidade urbana”, afirmou o prefeito.

Entre os investimentos assegurados para Aparecida do Taboado estão:

Terceira etapa de pavimentação do bairro Jardim Primavera;

Asfaltamento do Distrito Industrial IV “Wilques Alves de Queiroz”, considerado estratégico para atrair novas empresas e gerar empregos;

Construção de um novo terminal rodoviário;

Ampliação do repasse estadual à FESAT (Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado);

Reforço na segurança pública, com aumento do efetivo das polícias Civil e Militar, além da nomeação de um novo delegado para o município.

Autoridades locais celebram conquista de investimentos junto ao Governo do Estado (Foto: Saul Schramm)

Durante o encontro, o governador Eduardo Riedel ressaltou a importância do diálogo com os municípios para definir obras que atendam diretamente às necessidades da população. “Os projetos estão bem definidos, e mostram a capacidade de união do município, e esse é nosso objetivo com ações bem definidas. Aparecida do Taboado é um município que avançou muito”, afirmou o Eduardo Riedel.

Município terá mais de R$ 15 milhões em novas obras (Foto: DICOM)

A reunião contou ainda com as presenças do vice-governador Barbosinha; da senadora Tereza Cristina; do deputado federal Geraldo Resende; do presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro; deputados estaduais Pedrossian Neto, Coronel David, Mara Caseiro, Júnior Mochi, Professor Rinaldo Modesto e Pedro Caravina; o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Dartagnan Queiroz; a secretária adjunta de Governo, Anamelia Rosa; e os vereadores Ber Galter (presidente da Câmara), Dra. Amanda Tolentino, Amanda da Saúde, Patrícia da Saúde, Marcelo Jardineiro, Gilsinho do Binega, Maurão, Pinduca, Matheus Costa e Jucleber Bim.