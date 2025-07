Aparecida do Taboado inicia obras de nova Unidade de Saúde no Residencial Eldorado

Tiveram início na semana passada as obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) que irá abrigar a Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Residencial Eldorado, em Aparecida do Taboado. O empreendimento representa um avanço na ampliação e modernização da rede de atenção primária do município.

Em entrevista concedida nesta segunda-feira (28/07) ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, a secretária municipal de Saúde, Daiane Pupin, e o secretário-adjunto de Obras, Allison Souto, detalharam o projeto e seus benefícios para a população.

De acordo com Allison, a nova planta da unidade, desenvolvida pelo Governo Federal, segue o padrão de UBS de Porte I e incorpora soluções modernas de infraestrutura, proporcionando mais conforto, acessibilidade e eficiência no atendimento.

Planta revela estrutura moderna e funcional (Foto: Divulgação)

A construção está a cargo da empresa Bruque Company Ltda, vencedora do processo licitatório, com proposta no valor de R$ 1.530.000,00.