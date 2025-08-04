Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado lidera ranking de cidades com maior proporção de migrantes em MS

Segundo o IBGE, município abriga 4.523 moradores originários de outras localidades, o que representa 16,34% do total – a maior taxa de migração proporcional em Mato Grosso do Sul.

Mauro Silva

Geração de empregos em Aparecida do Taboado tem atraído migrantes (Foto: Arquivo/Cultura FM)
Geração de empregos em Aparecida do Taboado tem atraído migrantes (Foto: Arquivo/Cultura FM)

Enquanto as maiores cidades de Mato Grosso do Sul, como Campo Grande e Dourados, registram taxas modestas de moradores vindos de outros estados ou países, Aparecida do Taboado se destaca como o município com a maior proporção de migrantes do Estado, segundo levantamento feito pelo Campo Grande News em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo, com base nos dados do Censo 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Com uma população de 27.674 habitantes, Aparecida do Taboado abriga 4.523 moradores originários de outras localidades, o que representa 16,34% do total – a maior taxa de migração proporcional em Mato Grosso do Sul. Esse número coloca o município no topo do ranking estadual, à frente inclusive de grandes centros urbanos como a capital Campo Grande, que, com 898.100 habitantes, contabiliza 24.337 migrantes (apenas 2,71%).

Além de Aparecida do Taboado, outras cidades com alto índice de migração são Chapadão do Sul, Paraíso das Águas, Costa Rica, Selvíria, Água Clara, Cassilândia, Ribas do Rio Pardo, Sonora e Três Lagoas – essa última sendo a única entre os grandes centros que figura entre os 10 municípios com maior taxa de migrantes em relação à população total.

A maioria dessas cidades, incluindo Aparecida do Taboado, está situada na região nordeste do Estado, próxima às divisas com São Paulo e Goiás. Essa localização estratégica, somada ao avanço econômico regional, tem sido determinante para o aumento populacional impulsionado pela migração.

O crescimento do agronegócio, o plantio em larga escala de eucalipto e a instalação de grandes fábricas de celulose têm gerado alta demanda por mão de obra, atraindo trabalhadores de outras regiões e movimentando a economia local. O efeito cascata também aquece o comércio e amplia a oferta de serviços públicos.

Entre os migrantes que escolhem Mato Grosso do Sul para viver estão, principalmente, paulistas, goianos, mineiros e paranaenses. Há também uma presença crescente de estrangeiros, com destaque para os venezuelanos – que já somam 4.249 pessoas vivendo no Estado –, além de paraguaios, bolivianos, haitianos, colombianos e japoneses.

A tendência observada em Aparecida do Taboado reflete um movimento que vem se repetindo em diversas regiões do país: o interior tem se tornado cada vez mais atrativo para novos moradores. Segundo análise publicada pelo O Estado de S. Paulo, nenhuma capital brasileira aparece entre as cidades com maior proporção de migrantes no Brasil. Municípios como Itapoá (SC), Santa Cruz do Xingu (MT) e Chapadão do Céu (GO) lideram o ranking nacional.

Entre os principais motivos estão a expansão do setor agroindustrial, maior oferta de empregos e a busca por qualidade de vida em cidades menores, com menos violência, trânsito e custo de vida. Em contrapartida, grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram saldo migratório negativo entre 2017 e 2022 – ou seja, mais pessoas saíram do que chegaram nesse período.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos