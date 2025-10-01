Aparecida do Taboado mantém saldo positivo de empregos

Aparecida do Taboado segue se destacando no cenário estadual com a manutenção de saldo positivo na geração de empregos formais desde o início de 2025. Em agosto, o município somou +170 vagas com carteira assinada, consolidando-se entre os dez que mais criaram postos de trabalho no período, de acordo com dados do Observatório do Trabalho de MS, divulgados pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e pela Funtrab.

O desempenho reflete o bom momento vivido por Mato Grosso do Sul, que encerrou o mês com saldo positivo de 2.718 empregos formais, impulsionado principalmente pelos setores da Construção (+1.140) e da Indústria (+650). No total, foram registradas 35.566 admissões contra 32.848 desligamentos em todo o estado.

Com esse resultado, o Estado já acumula, de janeiro a agosto de 2025, um total de 29.861 novas vagas, o que representa um crescimento de 2,63% em relação ao estoque de empregos de 2024. O levantamento é baseado nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Além de Aparecida do Taboado, outros municípios com forte desempenho no mês foram Campo Grande (+645), Nova Alvorada do Sul (+302), Ribas do Rio Pardo (+292), Dourados (+233) e São Gabriel do Oeste (+225).

Aparecida do Taboado, que mantém sua performance positiva mês após mês, confirma sua importância como um polo regional em crescimento e fortalecimento do mercado formal de trabalho, contribuindo para os bons resultados do Mato Grosso do Sul no ranking nacional de empregabilidade – onde o Estado ocupa atualmente a 15ª posição.