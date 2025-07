Aparecida do Taboado realizou o 1º Simpósio de Citricultura

Realizado no sábado (26/07), em Aparecida do Taboado, o 1º Simpósio de Citricultura. Organizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Sindicato Rural, o evento reuniu cerca de 90 participantes, entre produtores rurais, técnicos, estudantes e representantes do setor.

O simpósio contou com a presença do prefeito José Natan, que enfatizou a relevância do investimento em conhecimento técnico para o crescimento sustentável da produção agrícola no município. Os vereadores Jucleber Bim e Ber Galter também marcaram presença, evidenciando o apoio do Legislativo às iniciativas voltadas ao desenvolvimento rural.

Prefeito José Natan destacou a importância do evento para a discussão do fortalecimento da citricultura no município (Foto: Daniel Silva/DICOM)

Ao longo do encontro, os participantes acompanharam palestras técnicas focadas nas demandas da citricultura sul-mato-grossense. Entre os temas abordados estavam o manejo de lavouras de cítricos, a sanidade vegetal no estado e estratégias de prevenção e combate ao greening — uma das principais ameaças à produção de frutas cítricas no país.

O evento também contou com a participação de empresas do setor agropecuário, que apresentaram produtos, equipamentos e tecnologias voltados à citricultura, como pulverizadores, adubos, fertilizantes e maquinários. A iniciativa promoveu um ambiente de troca de experiências entre produtores e fornecedores.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Dartagnan Ramos, o simpósio representa mais um avanço da gestão municipal na valorização do produtor rural e no incentivo a cadeias produtivas alternativas. “A citricultura tem grande potencial na nossa região e merece atenção especial para seu pleno desenvolvimento”, afirmou.