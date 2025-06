Aparecida do Taboado recebeu a 24ª rodada da Liga Regional de Handebol

No último sábado (14/06), Aparecida do Taboado foi palco de mais uma etapa importante da Liga Regional de Handebol 2025, recebendo a 24ª rodada da competição no Módulo Esportivo “Wilfrides Alves Martins”.

O evento atraiu o público, reunindo atletas, treinadores, familiares e torcedores, e transformou a cidade em um centro de celebração do esporte juvenil.

Equipes de diversas cidades da região, como Castilho, Lucélia, Itapura, Andradina e a própria anfitriã Aparecida do Taboado, participaram das disputas.

Os jogos aconteceram em diferentes categorias de base — Pré-mirim masculino, Mirim masculino e feminino, e Infantil masculino e feminino — proporcionando integração entre os jovens e incentivando a prática esportiva desde cedo.