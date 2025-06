Aparecida do Taboado recebe o Mundo Senai 2025 com foco em tecnologia e IA

A Escola do Sesi em Aparecida do Taboado receberá nesta sexta-feira, 6 de junho, o evento Mundo Senai 2025 – Preparando para o Futuro do Trabalho. A iniciativa convida a comunidade, estudantes, professores e empresas a conhecerem de perto a infraestrutura da escola e o universo das profissões com foco em tecnologia, inovação e qualificação profissional.

Com o tema “Uma Experiência em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial te preparando para o futuro do trabalho”, a programação contará com palestras, oficinas interativas, workshops, visitas guiadas a laboratórios e mostras tecnológicas.

Segundo o instrutor Carlos Fette, oito indústrias locais já confirmaram presença no evento, que estará aberto ao público durante todo o dia. Turmas do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio visitarão a escola no período vespertino. À noite, a programação será retomada a partir das 18h50, com atividades voltadas à comunidade em geral.

O Mundo Senai é uma oportunidade única para que os participantes conheçam de perto as profissões do futuro e compreendam como a transformação digital está impactando o mercado de trabalho. A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados.

Assista a reportagem do RCN Notícias: