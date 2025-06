Aparecida do Taboado recebe prêmio por projeto para Estudantes com Transtorno do Espectro Autista

Aparecida do Taboado será homenageada com o título de Projeto Inovador 2025 durante o 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, que acontece nos dias 26 e 27 de junho, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, pelo projeto “Educação Imersiva para Estudante com Transtorno do Espectro Autista”, iniciativa pioneira da Prefeitura de Aparecida do Taboado, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

O projeto utiliza óculos de realidade virtual com plataforma desenvolvida especificamente para promover experiências imersivas e gamificadas voltadas ao desenvolvimento de estudantes com TEA. “Temos o objetivo de romper barreiras e construir habilidades e competências. As atividades ocorrem no contraturno escolar, com duração de cerca de uma hora por semana, sempre acompanhadas por uma equipe multiprofissional composta por psicólogas e assistentes sociais”, explica Jaqueline Silva, diretora da Educação Especial no município.

Aparecida do Taboado inova no atendimento da educação inclusiva (Foto: DICOM)

Desde 2023, a iniciativa tem contribuído para o processo de alfabetização multissensorial, além de promover avanços em áreas como comunicação, expressão, regulação emocional, autonomia, habilidades sociais, coordenação motora e interação com o meio. A inteligência artificial presente na ferramenta permite que a criança interaja em tempo real, vivenciando situações práticas que facilitam a aprendizagem em um ambiente sensorialmente adaptado. “Foi um marco para a educação especial no município. Os resultados são extremamente positivos e favorecem a inclusão plena dos nossos alunos, tanto no contexto escolar quanto na vida cotidiana”, completa a diretora

A entrega do título de Projeto Inovador 2025 será um dos destaques do segundo dia do Congresso, que reunirá prefeitos, gestores públicos e especialistas para debater soluções digitais e políticas públicas voltadas à modernização dos municípios sul-mato-grossenses.

O evento é promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC), e conta com o apoio institucional da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e da Fiocruz.

Além da apresentação de cases inovadores, o evento contará com a presença de empresas e instituições que desenvolvem tecnologias para a gestão pública, como eMaster, IGTECH, Printer do Brasil, Senfio, Petacorp, Portal de Compras Públicas, Gênesis Tecnologia, DATAPROM, Stelmat, Licitanet e Maximus Tributos.