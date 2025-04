Aparecida do Taboado reforça combate à dengue com fumacê até dia 23/04

Carro fumacê percorre bairros da cidade para conter avanço do Aedes aegypti

O município de Aparecida do Taboado intensificou nesta semana as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. A campanha inclui o uso do fumacê com aplicação de inseticida em diversos bairros da cidade até a próxima quarta-feira, dia 23. Aparecida do Taboado reforça combate à dengue com estas ações.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, a ação visa reduzir o número de focos do mosquito em áreas com maior incidência de casos notificados da doença. A circulação do veículo ocorre sempre nos períodos da manhã e no final da tarde, horários em que o mosquito está mais ativo.

População deve colaborar abrindo portas e janelas

Durante a passagem do fumacê, a recomendação é que os moradores abram portas e janelas para facilitar a entrada do inseticida nas residências e aumentar sua eficácia. A prefeitura também orienta que sejam retirados alimentos, roupas do varal e recipientes de água durante a aplicação.

O uso do fumacê é considerado uma medida emergencial, e seu efeito é temporário. Por isso, a Secretaria reforça a importância da eliminação de criadouros, como recipientes com água parada, quintais sujos e calhas entupidas. Aparecida do Taboado reforça combate à dengue, e o apoio da população é fundamental.

Dengue ainda preocupa autoridades de saúde

Apesar da redução de chuvas em algumas regiões, o número de casos de dengue continua preocupando as autoridades sanitárias. Em Aparecida do Taboado, a Secretaria de Saúde mantém monitoramento constante e pede o apoio da população para conter o avanço da doença.

A ação faz parte do programa “Taboado Contra a Dengue”, que inclui ainda visitas de agentes de endemias, campanhas educativas e mutirões de limpeza. Aparecida do Taboado reforça combate à dengue e continua investindo em ações preventivas e educativas.