Aparecida do Taboado retoma serviços e detalha IPTU 2026

Recesso administrativo foi encerrado, IPTU terá apenas reajuste inflacionário e contribuintes precisam ficar atentos ao calendário do imposto.

Adriano Hany

Fachada da prefeitura e documentos de tributos ao lado de um calendário marcado em 5 de janeiro de 2026.
Retorno do atendimento municipal tem como foco atendimento do IPTU 2026

Serviços públicos municipais retornam à normalidade e prazo para desconto de 15% no IPVA encerra nesta segunda-feira

A última segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, marcou o retorno integral das atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Aparecida do Tabuado após o recesso de fim de ano. Ao mesmo tempo, encerrou o prazo para os contribuintes de Mato Grosso do Sul quitarem o IPVA com desconto máximo.

Retorno das Atividades Municipais e IPTU

A Prefeitura Municipal encerrou oficialmente o recesso administrativo, retomando o atendimento normal dos serviços públicos nesta manhã. Segundo a secretária de governo, Fernanda Ziviani, todas as atividades estão 100% normalizadas, após um período em que alguns setores funcionaram de maneira escalonada.

A administração municipal informou que fechou o exercício de 2025 mantendo a regularidade fiscal e cumprindo todas as obrigações. Para o ano de 2026, a gestão projeta manter o mesmo nível de responsabilidade fiscal.

Sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026, a secretária esclareceu que não haverá aumento real de impostos. Apenas o reajuste será baseado no índice inflacionário. “O valor do IPTU é apenas o reajuste do índice, não tem aumento, para que a população se prepare”, afirmou Ziviani, buscando tranquilizar os contribuintes quanto a especulações sobre elevações de tributos.

Digitalização e Nota Fiscal

A Prefeitura reforçou a disponibilidade de canais digitais para o atendimento ao cidadão. Solicitações e serviços podem ser acessados via sistema “doc” no site oficial do município, oferecendo uma alternativa ao atendimento presencial no setor de cadastro.

Para os comerciantes e prestadores de serviços, houve uma mudança técnica importante iniciada no final de 2025. Agora, a emissão de notas fiscais migrou do portal municipal para o emissor nacional. Essa alteração segue uma tendência de padronização que ocorre gradativamente em todo o país.

Em relação a dívidas ativas, embora o programa de refinanciamento (Refis) de 2025 tenha encerrado, a administração orienta que os contribuintes procurem o setor de cadastro. Podem realizar isso presencialmente ou online para negociar parcelamentos de débitos pendentes.

