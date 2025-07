Aparecida do Taboado tem saldo positivo na geração de empregos no 1.º semestre

Aparecida do Taboado encerrou o primeiro semestre de 2025 com resultados animadores na geração de empregos formais. De acordo com dados da Casa do Trabalhador do município, vinculada à Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab/MS), o saldo entre contratações e demissões foi positivo: foram 921 admissões contra 593 desligamentos, o que representa um saldo de 328 novos postos de trabalho com carteira assinada.

Entre os meses de janeiro e junho, a unidade local da Casa do Trabalhador registrou a entrada de 7.131 pessoas, incluindo empregadores, trabalhadores em busca de oportunidades e cidadãos solicitando o seguro-desemprego. Nesse período, foram ofertadas 1.187 vagas de emprego em diversas funções e setores da economia local.

Os dados reforçam o bom momento vivido por Aparecida do Taboado, que vem se consolidando entre os municípios com melhor desempenho na geração de empregos em Mato Grosso do Sul.