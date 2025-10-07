Veículos de Comunicação
Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado terá novo Centro de Educação Infantil

CMEI será construído no Bairro Tia Chica; resultado de licitação foi publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (07/10).

Mauro Silva

Modelo de CMEI que será construído no Bairro Tia Chica, em Aparecida do Taboado (FNDE)

A Prefeitura de Aparecida do Taboado publicou no Diário Oficial desta terça-feira (07/10) o resultado da licitação para a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), que será instalado no Bairro Tia Chica.

A empresa vencedora é a SM Joaquim dos Santos Construções Ltda, que apresentou proposta de R$ 4.436.109,37. Estavam reservados para o certame, R$ 5.768.672,78.

O projeto será financiado com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculados ao Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), além de contrapartida financeira do Município.

A unidade seguirá o modelo padrão “Creche Tipo 1”, desenvolvido pelo FNDE. De acordo com o projeto, o centro terá capacidade para atender até 376 crianças em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 em período integral, beneficiando famílias do Tia Chica e de bairros vizinhos.

