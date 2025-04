Aparecida do Taboado terá R$ 13 milhões em obras de infraestrutura urbana

A Prefeitura de Aparecida do Taboado está prestes a realizar um robusto investimento de mais de R$ 13 milhões em obras de infraestrutura urbana. A informação foi confirmada nesta terça-feira (22/04), pelo secretário-adjunto de Obras, Allison Souto, durante entrevista ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM.

Atualmente, quatro processos licitatórios estão em andamento: três voltados à pavimentação e drenagem, e um específico para a contratação de empresa responsável pela operação tapa-buracos. Além disso, cerca de R$ 1 milhão estão reservados em forma de aditivo para a continuidade das obras de drenagem e recomposição asfáltica já em execução desde o ano passado.

No total, os investimentos previstos somam R$ 13.218.635,41, valor que deve impulsionar melhorias significativas na malha viária da cidade.

Operação tapa-buracos

A primeira frente de obras será definida em 6 de maio, quando será conhecida a empresa vencedora da licitação para execução da operação tapa-buracos em vias urbanas.

O serviço contará com investimento de R$ 1.762.118,25 para restaurar trechos danificados do asfalto e melhorar as condições de tráfego.

Jardim Primavera receberá duas frentes de obras

Bairro que tem atraído investimentos privados e moradias, o Jardim Primavera será contemplado com dois projetos distintos de pavimentação e drenagem.

As licitações devem ser concluídas ao longo de maio. Juntos, os projetos para o bairro totalizam R$ 3.687.306,21 — sendo R$ 1.929.553,20 em um dos contratos e R$ 1.757.753,01 no outro.

Obras às margens da Avenida Orlando Mascarenhas

Outro grande investimento será direcionado a bairros localizados ao redor da Avenida Orlando Mascarenhas. A abertura dos envelopes ocorrerá em 28 de maio, com previsão de aplicar R$ 6.838.254,52 em obras de pavimentação, drenagem, recapeamento, calçadas com acessibilidade e ciclovia.

A intervenção abrangerá desde a Rua Mato Grosso do Sul até a região conhecida como “Figueira”, beneficiando bairros como Morumbi, Primavera I e II, e Samara.

Investimento pode ultrapassar R$ 32 milhões em 2025

O secretário Allison Souto destacou ainda que o montante de investimentos em infraestrutura urbana pode ultrapassar os R$ 32 milhões até o final de 2025. Outros projetos estão em fase de planejamento e devem atender bairros como Tauan, São João e São Lázaro, entre outros.

Assista a entrevista ao RCN Notícias: