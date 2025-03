Após 10 anos de reprovações, TCE/MS aprova as contas de 2021 e 2022 da Prefeitura

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), na última semana, aprovou as contas da gestão anterior do prefeito José Natan, referentes aos anos de 2021 e 2022.

Esta aprovação representa a quebra de uma marca negativa para o município de Aparecida do Taboado, que nos últimos 10 anos tem recebido reprovações pelos conselheiros do TCE/MS.

O parecer favorável reflete o compromisso da atual administração, sob a liderança do prefeito José Natan, com a transparência, responsabilidade fiscal e a aplicação eficiente dos recursos públicos.

Durante a sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada entre os 24 e 27 de fevereiro, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e com base no voto do relator, as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado.

A decisão positiva diz respeito aos dois primeiros anos de mandato de José Natan, marcando a primeira vez em mais de uma década que as contas do município são aprovadas pelo TCE/MS. Nos governos anteriores, a cidade vinha enfrentando sucessivas reprovações.

O julgamento contou com a participação dos conselheiros Jerson Domingos e Márcio Campos Monteiro, bem como dos conselheiros substitutos Patrícia Sarmento dos Santos e Leandro Lobo Ribeiro Pimentel.

O relator do processo foi o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, também esteve presente na sessão.

Além das contas municipais, o TCE/MS também aprovou, na mesma data, a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2021.

Sob a responsabilidade da secretária de Saúde, Daiane de Souza Pupin, a análise técnica constatou que a gestão do fundo atendeu a todos os requisitos legais, com destaque para a aplicação de 21,99% dos recursos em ações e serviços de saúde – valor superior ao limite constitucional mínimo exigido.

Essa aprovação das contas representa uma importante vitória para a gestão de José Natan, mas também para a população de Aparecida do Taboado, que, após anos de incertezas, passa a contar com uma administração reconhecida por sua seriedade e comprometimento com o bem-estar coletivo.

A recente aprovação do Tribunal de Contas renova a confiança no governo municipal e estabelece um novo padrão de gestão pública, marcado pela eficiência e transparência.