Após imunizar 474 pessoas, postos de saúde voltam a funcionar à noite para vacinação

Após a confirmação de um óbito e duas internações por H1N1 – subtipo do vírus Influenza – e diante do aumento expressivo na procura por atendimento no Pronto-Socorro e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), a Prefeitura de Aparecida do Taboado reforça a importância da vacinação, que está disponível para toda a população acima de 6 meses de idade.

Além da gripe, os casos de pneumonia e dengue também seguem em alta no município, o que motivou a Secretaria Municipal de Saúde a ampliar o acesso às vacinas disponíveis na rede pública. Entre elas, a vacina contra a Influenza (gripe) e a vacina contra a dengue, esta última indicada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Como medida emergencial, foi iniciado na semana passada o atendimento noturno nas ESF’s, sempre às quintas-feiras, das 17h às 20h. A estratégia visa contemplar trabalhadores e pessoas que não conseguem se vacinar durante o horário comercial.

A primeira noite de vacinação teve resultado positivo: 474 pessoas foram imunizadas contra a gripe nas unidades São Jerônimo, Vila Barbosa e Jardim das Flores/Rural.

A próxima etapa acontece nesta quinta-feira (29/05) nas unidades Central, Jardim do Lago e Vila Pereira. A vacinação é aberta a todos os moradores, mesmo aqueles que não pertencem à área de cobertura dessas unidades.

Além das vacinas contra a gripe e a dengue, também será possível atualizar a caderneta de vacinação de pessoas de todas as idades.

A Secretaria de Saúde reforça que a prevenção é a principal forma de evitar complicações causadas por doenças respiratórias e arboviroses, como a dengue. A vacinação é gratuita e essencial para a proteção individual e coletiva.