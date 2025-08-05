Veículos de Comunicação
Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Associação Comercial de Aparecida do Taboado empossa nova diretoria

Jardel Gianini assume a presidência da ACIAT para o triênio 2025/2027.

Mauro Silva

Jardel tomou posse e falou sobre a importância do apoio do Poder Público para o fortalecimento do comércio local (Foto: Tony Fernando/Cultura FM)
Jardel tomou posse e falou sobre a importância do apoio do Poder Público para o fortalecimento do comércio local (Foto: Tony Fernando/Cultura FM)

A Associação Comercial e Industrial de Aparecida do Taboado (ACIAT) empossou, na manhã desta segunda-feira (04/08), sua nova diretoria para o mandato de 2025 a 2027. A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara Municipal e contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito José Natan, vereadores, secretários municipais, além de empresários e membros da comunidade.

O empresário Jardel Gianini assumiu oficialmente a presidência da entidade, sucedendo Fábio Garcia de Queiroz, que esteve à frente da ACIAT entre 2022 e 2025 e agora passa a ocupar o cargo de vice-presidente.

Durante seu discurso de posse, Jardel destacou os principais objetivos da nova gestão, com foco no fortalecimento do comércio local. Entre as metas apresentadas estão a realização de campanhas promocionais para impulsionar as vendas e a construção da sede própria da ACIAT, em terreno já adquirido pela entidade, localizado na Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, próximo à Avenida Presidente Vargas.

Confira a composição completa da nova diretoria:

Diretoria Executiva

  • Presidente: Jardel Gianini
  • Vice-presidente: Fábio Garcia de Queiroz
  • 1º Secretário: Juliano Alves Gianini
  • 2º Secretário: Antônio Carlos Marques Farinha
  • 1º Tesoureiro: Luiz Suman
  • 2ª Tesoureira: Fernanda Inácia de Lima

Diretores

  • Diretor Social e Patrimonial: Antônio Pedro de Andrade
  • Diretor de Relações Públicas, Propaganda e Marketing: José Ivo Bernardes de Souza
  • Diretor de Eventos: Alberto Rodrigues de Souza
  • Diretor de Serviço de Proteção ao Crédito: Diogo Almeida Souza

Conselho Deliberativo

  • Alessandra Farias Taveira
  • Paulo Freitas Chama
  • Cesar da Silva Siqueira
  • Leandro Paiva
  • Raysa Vanzato Chama Freitas
  • Ederson Aparecido Rodrigues Pereira

Conselho Fiscal

  • Clayton Sudário de Souza
  • Valdeci Francisco da Silva
  • Rafael Goulart
  • Marcos Augusto Guimarães

A nova diretoria assume com o compromisso de promover o desenvolvimento econômico do município e de fortalecer a representatividade dos empreendedores locais.

Assista a reportagem do RCN Notícias:

