Associação Comercial de Aparecida do Taboado empossa nova diretoria

A Associação Comercial e Industrial de Aparecida do Taboado (ACIAT) empossou, na manhã desta segunda-feira (04/08), sua nova diretoria para o mandato de 2025 a 2027. A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara Municipal e contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito José Natan, vereadores, secretários municipais, além de empresários e membros da comunidade.

O empresário Jardel Gianini assumiu oficialmente a presidência da entidade, sucedendo Fábio Garcia de Queiroz, que esteve à frente da ACIAT entre 2022 e 2025 e agora passa a ocupar o cargo de vice-presidente.

Durante seu discurso de posse, Jardel destacou os principais objetivos da nova gestão, com foco no fortalecimento do comércio local. Entre as metas apresentadas estão a realização de campanhas promocionais para impulsionar as vendas e a construção da sede própria da ACIAT, em terreno já adquirido pela entidade, localizado na Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, próximo à Avenida Presidente Vargas.

Confira a composição completa da nova diretoria:

Diretoria Executiva

Presidente: Jardel Gianini

Jardel Gianini Vice-presidente: Fábio Garcia de Queiroz

Fábio Garcia de Queiroz 1º Secretário: Juliano Alves Gianini

Juliano Alves Gianini 2º Secretário: Antônio Carlos Marques Farinha

Antônio Carlos Marques Farinha 1º Tesoureiro: Luiz Suman

Luiz Suman 2ª Tesoureira: Fernanda Inácia de Lima

Diretores

Diretor Social e Patrimonial: Antônio Pedro de Andrade

Antônio Pedro de Andrade Diretor de Relações Públicas, Propaganda e Marketing: José Ivo Bernardes de Souza

José Ivo Bernardes de Souza Diretor de Eventos: Alberto Rodrigues de Souza

Alberto Rodrigues de Souza Diretor de Serviço de Proteção ao Crédito: Diogo Almeida Souza

Conselho Deliberativo

Alessandra Farias Taveira

Paulo Freitas Chama

Cesar da Silva Siqueira

Leandro Paiva

Raysa Vanzato Chama Freitas

Ederson Aparecido Rodrigues Pereira

Conselho Fiscal

Clayton Sudário de Souza

Valdeci Francisco da Silva

Rafael Goulart

Marcos Augusto Guimarães

A nova diretoria assume com o compromisso de promover o desenvolvimento econômico do município e de fortalecer a representatividade dos empreendedores locais.

Assista a reportagem do RCN Notícias: