Associação Comercial de Aparecida do Taboado empossa nova diretoria

A Associação Comercial e Industrial de Aparecida do Taboado (ACIAT) empossou, na manhã desta segunda-feira (04/08), sua nova diretoria para o mandato de 2025 a 2027. A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara Municipal e contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito José Natan, vereadores, secretários municipais, além de empresários e membros da comunidade.
O empresário Jardel Gianini assumiu oficialmente a presidência da entidade, sucedendo Fábio Garcia de Queiroz, que esteve à frente da ACIAT entre 2022 e 2025 e agora passa a ocupar o cargo de vice-presidente.
Durante seu discurso de posse, Jardel destacou os principais objetivos da nova gestão, com foco no fortalecimento do comércio local. Entre as metas apresentadas estão a realização de campanhas promocionais para impulsionar as vendas e a construção da sede própria da ACIAT, em terreno já adquirido pela entidade, localizado na Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, próximo à Avenida Presidente Vargas.
Confira a composição completa da nova diretoria:
Diretoria Executiva
- Presidente: Jardel Gianini
- Vice-presidente: Fábio Garcia de Queiroz
- 1º Secretário: Juliano Alves Gianini
- 2º Secretário: Antônio Carlos Marques Farinha
- 1º Tesoureiro: Luiz Suman
- 2ª Tesoureira: Fernanda Inácia de Lima
Diretores
- Diretor Social e Patrimonial: Antônio Pedro de Andrade
- Diretor de Relações Públicas, Propaganda e Marketing: José Ivo Bernardes de Souza
- Diretor de Eventos: Alberto Rodrigues de Souza
- Diretor de Serviço de Proteção ao Crédito: Diogo Almeida Souza
Conselho Deliberativo
- Alessandra Farias Taveira
- Paulo Freitas Chama
- Cesar da Silva Siqueira
- Leandro Paiva
- Raysa Vanzato Chama Freitas
- Ederson Aparecido Rodrigues Pereira
Conselho Fiscal
- Clayton Sudário de Souza
- Valdeci Francisco da Silva
- Rafael Goulart
- Marcos Augusto Guimarães
A nova diretoria assume com o compromisso de promover o desenvolvimento econômico do município e de fortalecer a representatividade dos empreendedores locais.
Assista a reportagem do RCN Notícias: