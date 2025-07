Atleta de Paranaíba vence e bate recorde na 4ª Fire Run em Aparecida do Taboado

A cidade de Aparecida do Taboado foi palco, na manhã do último domingo (06/07), da 4ª edição da Fire Run, corrida de rua realizada em comemoração à Semana do Bombeiro. O evento, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar, reuniu cerca de 400 atletas vindos de várias cidades de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás.

Romário Calixto foi o campeão geral da Fire Run em Aparecida do Taboado (Foto: Tony Fernando/Cultura FM)

Com percurso de 5 quilômetros entre as avenidas João Pedro Pedrossian e Presidente Vargas, a prova teve largada e chegada em frente ao quartel dos Bombeiros. O grande destaque da competição foi o atleta Romário Calixto, da equipe Corre Paranaíba, que venceu a corrida com o tempo de 16 minutos e 57 segundos, estabelecendo o novo recorde da história do evento.

Na categoria feminina, quem levou o primeiro lugar foi Eliete Ferracini, da equipe ASA de Santa Fé do Sul (SP), com o tempo de 22 minutos e 14 segundos.

Eliete Ferracini foi a vencedora da prova feminina (Foto: Tony Fernando/Cultura FM)

Além da premiação geral, os melhores colocados em diversas faixas etárias — nas categorias masculina e feminina — também foram homenageados. As crianças tiveram vez com a Fire Run Kids, e o evento ainda contou com a presença de autoridades municipais, reforçando o caráter comunitário da iniciativa.

De acordo com o capitão Raimundo, comandante da unidade dos Bombeiros de Aparecida do Taboado, a corrida superou as expectativas. “O evento foi um sucesso absoluto, com grande participação popular e organização impecável”, destacou.

Assista a reportagem do RCN Notícias:

Classificação final