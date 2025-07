Atletas de Aparecida do Taboado se destacam no Brasileiro Interclubes de Karatê

Os atletas da Academia Dojo de Karatê Keirós, de Aparecida do Taboado, mostraram excelência e determinação ao conquistarem expressivos resultados na etapa Paraná do Campeonato Brasileiro Interclubes de Karatê. A competição foi realizada entre os dias 22 e 27 de julho, no Ginásio de Esportes “Professor Darcy Cortez” (Moringão), em Londrina (PR).

Os competidores foram acompanhados pela sensei Lilian Queiroz de Oliveira, que vem desempenhando papel fundamental na formação técnica e esportiva dos karatecas locais.

Os atletas competiram nas modalidades kata (demonstração técnica) e shiai kumite (luta), obtendo performances de alto nível que resultaram em várias medalhas e colocaram Aparecida do Taboado em destaque nacional no cenário do karatê.

Medalhistas

Fabrícia Rodrigues

1º lugar – Shiai Kumite Sub-21

3º lugar – Shiai Kumite Sênior

Pedro Souza

2º lugar – Kata

3º lugar – Shiai Kumite

Hugo Viana

3º lugar – Kata

Luany Souza

2º lugar – Kata

3º lugar – Shiai Kumite

Maria Clara Mariano

3º lugar – Kata Sub-21

3º lugar – Shiai Kumite Sub-21

3º lugar – Shiai Kumite Sênior

Além dos medalhistas, também representaram a cidade com garra e dedicação os atletas Juan Luis Rafael, Dienifer Vitória e Cristian Delboni.