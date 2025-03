Autor de feminicídio contra Mirele em 2023 é condenado a 45 anos de prisão

O Fórum da Comarca de Aparecida do Taboado realizou nesta quarta-feira (26/03), a sessão de julgamento que teve como réu Adiel Nunes de Souza, 51 anos, autor do crime de feminicídio cometido contra a sua companheira, Mirele Conceição de Oliveira, de 35 anos de idade, ocorrido no dia 23 de setembro de 2023, no Jardim Imperial.

Instalada às 8h25 da manhã, a sessão de julgamento terminou às 15h33 tendo como resultado a condenação de Adiel a 45 anos de prisão em regime fechado.

O júri popular foi presidido pelo Dr. André Ricardo, juiz de Direito da Comarca. O Ministério Público Estadual, através do promotor de Justiça Dr. Matheus Macedo Cartapatti atuou na acusação, enquanto que o advogado Dr. Leandro José Guerra trabalhou na defesa do réu.

A acusação utilizou o tempo de 1h30 para defender a condenação de Adiel, enquanto que a defesa, durante 1 hora sustentou as teses, da desclassificação da imputação relativa ao crime doloso contra a vida para lesão corporal seguida de morte, legítima defesa real e/ou putativa, afastamento das qualificadoras e da causa de diminuição de pena, e incidência da atenuante da confissão.

Após as sustentações e decisão dos jurados, o juiz presidente da sessão determinou a condenação de Adiel Nunes de Souza a 45 anos de prisão em regime fechado.

O crime

Mirele Conceição de Oliveira foi perseguida e assassinada pelo companheiro, Adiel, então com 49 anos, quando voltava para casa no Jardim Imperial, em Aparecida do Taboado.

De acordo com a polícia, eles haviam reatado o relacionamento fazia um ano. O crime aconteceu na noite do dia 23 de setembro de 2023 e, segundo a polícia, o autor a ameaçava por mensagens.

De acordo com a delegada responsável pelo caso à época, Cecília Fleury, a vítima voltava de moto para a sua casa quando o Adiel começou a perseguição. Em dado momento, ele teria batido no veículo da vítima e desferido os golpes de facão.

Mirele foi atingida nos braços, pescoço e dedos e morreu ainda no local do crime, próximo a sua casa.

O crime abalou a população de Aparecida do Taboado.