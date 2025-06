Avenidas dos Estudantes e Ajax Furquim Leite receberão obras de infraestrutura

Aparecida do Taboado se prepara para dar início a duas importantes obras de infraestrutura urbana, que devem melhorar significativamente o tráfego e o acesso a diversos bairros. As intervenções ocorrerão nas Avenidas dos Estudantes e Ajax Furquim Leite, com investimento total superior a R$ 3 milhões.

Os resultados das licitações foram divulgados nos dias 11 e 12 de junho no Diário Oficial. A empresa Noromix Concreto Ltda foi a vencedora dos dois certames, sendo responsável por executar as obras em ambas as vias.

Avenida Ajax Furquim Leite receberá pavimentação asfáltica (Foto: Tony Fernando/Cultura FM)

Na Avenida dos Estudantes, o projeto inclui pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, construção de calçadas e implantação de sinalização viária. A obra abrangerá o trecho entre a Avenida Ajax Furquim Leite e a Avenida Cuiabá, com orçamento estimado em R$ 1.549.708,13.

Já na Avenida Ajax Furquim Leite, a intervenção será focada na pavimentação do trecho compreendido entre as Avenidas Orlando Mascarenhas Pereira e dos Estudantes. O investimento nesta etapa será de R$ 1.519.915,34.

De acordo com a Prefeitura, o início das obras ocorrerá após a assinatura das Ordens de Serviço pelo prefeito José Natan, que ocorrerão após a tramitação dos procedimentos administrativos de praxe.