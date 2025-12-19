Balanço de 2025: R$ 11,2 milhões em obras concluídas de pacote de R$ 26 milhões

Allison Souto, secretário-adjunto de Obras da Prefeitura de Aparecida do Taboado, anunciou, durante a apresentação das principais ações realizadas neste ano pela gestão do prefeito José Natan e do vice-prefeito Tenente Ávila, que já foram executados R$ 11,2 milhões dos R$ 26 milhões empenhados em obras e serviços no município.
Segundo ele, outros R$ 15 milhões correspondem a obras em andamento, com previsão de conclusão ao longo de 2026.
Entre os inúmeros serviços realizados, destaca-se a retomada das obras de macrodrenagem, que já alcançaram as ruas Sete de Setembro e Duque de Caxias, além da Avenida João Pedro Pedrossian. O pacote de investimentos também contempla as vias da Chácara Boa Vista.
O investimento ultrapassa R$ 15 milhões e inclui serviços de drenagem e pavimentação asfáltica em uma ampla área, beneficiando diversos bairros do município.
Projetos concluídos em 2025
– Construção de 50 sarjetões;
– Esgotamento de 328 fossas;
– Instalação de 17 pontos de ônibus;
– Aquisição de uma mini pá carregadeira;
– Aquisição de um triturador de resíduos sólidos;
– Ampliação do banheiro masculino na Escola Municipal “João Chama”;
– Reforma da Quadra de Esportes “Floriscena Laurinda de Castro”;
– Cascalhamento da estrada vicinal de acesso ao Loteamento Praia;
– Reforma do prédio da Secretaria de Educação;
– Reforma do ESF Jardim do Lago;
– Pintura do Paço Municipal;
– Reforma do Cemitério Municipal;
– Reforma da Feira do Produtor com PSCIP;
– Implantação de Projetos de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP);
– Troca do piso das salas da UAB;
– 1.406 luminárias públicas substituídas.