Balanço de 2025: R$ 11,2 milhões em obras concluídas de pacote de R$ 26 milhões

Allison Souto, secretário-adjunto de Obras da Prefeitura de Aparecida do Taboado, anunciou, durante a apresentação das principais ações realizadas neste ano pela gestão do prefeito José Natan e do vice-prefeito Tenente Ávila, que já foram executados R$ 11,2 milhões dos R$ 26 milhões empenhados em obras e serviços no município.

Segundo ele, outros R$ 15 milhões correspondem a obras em andamento, com previsão de conclusão ao longo de 2026.

Entre os inúmeros serviços realizados, destaca-se a retomada das obras de macrodrenagem, que já alcançaram as ruas Sete de Setembro e Duque de Caxias, além da Avenida João Pedro Pedrossian. O pacote de investimentos também contempla as vias da Chácara Boa Vista.

Em 2025, as obras nas ruas do Bairro Chácara Boa Vista foram retomadas (Foto: Daniel Silva/DICOM)

O investimento ultrapassa R$ 15 milhões e inclui serviços de drenagem e pavimentação asfáltica em uma ampla área, beneficiando diversos bairros do município.

Projetos concluídos em 2025

– Construção de 50 sarjetões;

– Esgotamento de 328 fossas;

– Instalação de 17 pontos de ônibus;

– Aquisição de uma mini pá carregadeira;

– Aquisição de um triturador de resíduos sólidos;

– Ampliação do banheiro masculino na Escola Municipal “João Chama”;

– Reforma da Quadra de Esportes “Floriscena Laurinda de Castro”;

– Cascalhamento da estrada vicinal de acesso ao Loteamento Praia;

– Reforma do prédio da Secretaria de Educação;

– Reforma do ESF Jardim do Lago;

– Pintura do Paço Municipal;

– Reforma do Cemitério Municipal;

– Reforma da Feira do Produtor com PSCIP;

– Implantação de Projetos de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP);

– Troca do piso das salas da UAB;

– 1.406 luminárias públicas substituídas.