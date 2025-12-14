Barco vira no Rio Paraná e família é resgatada pela PMA

Por volta de 0h05 deste domingo (14/12), uma ação rápida e decisiva da Polícia Militar Ambiental (PMA) evitou uma tragédia no Rio Paraná, em Aparecida do Taboado. Um policial ambiental que estava de serviço ouviu gritos de socorro vindos das proximidades do rio e imediatamente se deslocou para verificar a situação.

No local, o militar encontrou um homem completamente molhado, vestindo short, camiseta e colete salva-vidas, em estado de desespero. Ele relatou que estava em uma lancha com familiares quando a embarcação afundou, deixando todos à deriva. Segundo o relato, apenas ele utilizava colete salva-vidas, enquanto os demais lutavam para se manter à tona.

Policiais ambientais receberam o comunicado e foram rápidos no resgate (Foto: PMA)

Diante da gravidade da ocorrência, o sargento Diego, da Polícia Militar Ambiental, acionou o sargento Wesley, que, mesmo estando de folga, pernoitava no quartel. Sem perder tempo, os dois engataram uma lancha na viatura e seguiram até a rampa da Marina Taboado, ponto de acesso ao Rio Paraná.

Após navegar cerca de 554 metros a partir da marina, os policiais localizaram três pessoas — dois homens e uma mulher — em situação crítica, agarradas a uma árvore no meio do rio. Exaustos e debilitados, eles apresentavam sinais de cansaço extremo e risco iminente de afogamento.

Com técnica, coragem e precisão, os policiais iniciaram o resgate. Um dos homens foi puxado para dentro da lancha. Em seguida, os militares conseguiram segurar a mulher, que já não tinha forças para reagir, arrastando-a até a parte traseira da embarcação. Com o auxílio de uma escada, ela foi retirada da água em segurança. O terceiro ocupante, também bastante debilitado, foi resgatado após ser segurado pelos braços e conduzido até a popa da lancha.

Após o salvamento, todas as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aparecida do Taboado, onde receberam atendimento médico e passaram por avaliação clínica. Não foram constatadas lesões graves. Em seguida, os resgatados foram levados até o rancho onde estavam hospedados, garantindo a segurança e a integridade física do grupo.

A ação rápida e técnica dos policiais foi determinante para a preservação das vidas, reforçando o compromisso da PMA com a proteção da população e a segurança nas áreas ribeirinhas.