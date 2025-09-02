Veículos de Comunicação
TRABALHO E PROSPERIDADE!

Bello Alimentos recruta nesta quarta-feira para vagas auxiliar de produção

Adriano Hany

Seleção presencial atende interessados ao cargo de auxiliar de produção
Seleção presencial atende interessados ao cargo de auxiliar de produção

A Bello Alimentos promove nesta quarta-feira (3) um mutirão de entrevistas para contratação de auxiliar de produção (sala de cortes). As entrevistas serão realizadas a partir das 13h30, na Casa do Trabalhador, localizada na Avenida Orlando Mascarenhas, em frente ao Fórum. A oportunidade foi anunciada ao vivo no RCN Notícias.

Segundo a chamada, o pacote prevê vale-alimentação, prêmio assiduidade, assistência médica, alimentação no local, seguro de vida e transporte. A média salarial, considerando remuneração e benefícios, foi informada em cerca de R$ 2.562. O processo é presencial e destina-se aos candidatos interessados no trabalho de linha na sala de cortes. Recomenda-se chegar com antecedência, manter a documentação pessoal em mãos e respeitar as orientações da organização do atendimento.

Detalhes do Mutirão

O mutirão busca dar celeridade às contratações, reduzindo o tempo entre triagem e início das atividades. Em cenários de grande procura, pode haver formação de filas; por isso, é aconselhado levar água e planejar o deslocamento com antecedência. A Casa do Trabalhador tem sido utilizada como ponto de encontro entre empresas e candidatos, centralizando serviços e facilitando o encaminhamento.

Com a retomada de seleções presenciais, ficam validados canais diretos de contratação local para funções industriais. Aos interessados, é sugerido acompanhar os comunicados da Casa do Trabalhador e da empresa para eventuais novos chamamentos.

