Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Bello Alimentos se pronuncia sobre emissário de efluentes da indústria no Rio Paraná

Assessor jurídico da empresa, Wilson Carlos Marques, concede entrevista após repercussão pública e detalha funcionamento do emissário.

Mauro Silva

Assessor jurídico, Wilson Carlos Marques, falou em nome da indústria alimentícia Bello Alimentos (Foto: Reprodução)
Assessor jurídico, Wilson Carlos Marques, falou em nome da indústria alimentícia Bello Alimentos (Foto: Reprodução)

Após a repercussão gerada pela identificação de um emissário de efluentes da indústria no Rio Paraná, em Aparecida do Taboado, a Bello Alimentos se manifestou por meio de entrevista ao RCN Notícias.

A empresa — responsável por aproximadamente 1.200 empregos diretos no município — foi representada pelo assessor jurídico corporativo, Dr. Wilson Carlos Marques, que também é engenheiro sanitarista e ambiental. Durante a entrevista, ele esclareceu pontos sobre a estrutura instalada no rio, o processo de tratamento dos efluentes e os protocolos ambientais adotados pela companhia.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos