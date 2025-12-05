Bello Alimentos se pronuncia sobre emissário de efluentes da indústria no Rio Paraná

Após a repercussão gerada pela identificação de um emissário de efluentes da indústria no Rio Paraná, em Aparecida do Taboado, a Bello Alimentos se manifestou por meio de entrevista ao RCN Notícias.

A empresa — responsável por aproximadamente 1.200 empregos diretos no município — foi representada pelo assessor jurídico corporativo, Dr. Wilson Carlos Marques, que também é engenheiro sanitarista e ambiental. Durante a entrevista, ele esclareceu pontos sobre a estrutura instalada no rio, o processo de tratamento dos efluentes e os protocolos ambientais adotados pela companhia.