Boletim da SES informa que Aparecida do Taboado tem um óbito e duas internações por H1N1

Uma mulher de 58 anos, moradora de Aparecida do Taboado, morreu no último dia 28 de abril em decorrência do vírus H1N1, subtipo da Influenza. A informação foi confirmada no boletim epidemiológico divulgado nesta semana pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A paciente possuía comorbidades que agravaram o quadro clínico.

Ainda conforme o boletim, dois pacientes do município permanecem internados após serem diagnosticados com H1N1. Cidades vizinhas também registraram hospitalizações por Influenza: um caso em Selvíria, causado pelo mesmo subtipo, e outro em Paranaíba, por Influenza A não subtipada.

O avanço da doença preocupa as autoridades de saúde. Somente em 2025, o Mato Grosso do Sul já contabiliza 56 mortes por H1N1 — o dobro das 28 registradas ao longo de todo o ano de 2024.

No total, o estado soma 96 óbitos por Influenza neste ano, número que já supera os 91 registrados em todo o ano passado.

O pior ano da série histórica recente foi 2022, quando 120 pessoas morreram em decorrência da doença. Naquele ano, um surto de H3N2 provocou 110 mortes no estado; os demais óbitos foram causados por outros subtipos do vírus.

Diante do aumento de casos e da proximidade do inverno — período em que se intensificam os registros de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) —, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado reforça o alerta à população para que procure os postos de saúde e se vacine contra a Influenza.

A vacina está disponível gratuitamente para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade.