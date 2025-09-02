Beneficiários do Bolsa Família devem se recadastrar até 12 de setembro no CRAS

O recadastramento do Bolsa Família segue até 12 de setembro, com atendimento no CRAS de 8h às 10h30 e de 13h às 16h30. Segundo a coordenação local, cerca de 2,5 mil famílias devem comparecer para atualizar os dados; é importante para cada família que busca seu recadastramento no Bolsa Família, pois quem não atender ao chamamento poderá ter o benefício suspenso. A atualização envolve o tripé Assistência Social–Saúde–Educação.

Pela Saúde, agentes comunitários realizam pesagem e coleta de altura de mulheres e crianças; as informações são lançadas no sistema do e-Gestor. A meta de acompanhamento é 81% das famílias — índice que foi superado na primeira vigência do ano, com 85%. Já pela Educação, é exigida a declaração escolar e o NIS para registro de frequência. A equipe do CRAS centraliza o fluxo, mas avisa que, por causa do recadastramento, não está sendo feito o serviço rotineiro de consulta do Bolsa Família na unidade até o dia 12.

Documentação Necessária e Orientações

Documentos exigidos: RG e CPF de todos os membros, comprovante de residência (água, luz ou telefone), Cartão do SUS, cartão da unidade de saúde, carteira de vacinação de todos (especialmente das crianças) e NIS. Sem o cartão de vacinas das crianças, não será possível alimentar o sistema. É recomendável chegar com antecedência e evitar os últimos dias, para diminuir filas e riscos de lentidão do sistema. No intervalo do almoço, o serviço é interrompido. É essencial apresentar todos os documentos para o recadastramento do Bolsa Família.

Alternativas e Atendimento Excepcional

Para quem não conseguir comparecer ao CRAS até o dia 12, foi informado que a consulta do Bolsa Família será oferecida no evento Prefeitura no Bairro do próximo sábado, como medida excepcional. A orientação geral permanece: não deixar para a última hora e apresentar toda a documentação exigida. O recadastramento do Bolsa Família é uma prioridade.