Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

GARANTA O BENEFÍCIO

Beneficiários do Bolsa Família devem se recadastrar até 12 de setembro no CRAS

Adriano Hany

Atendimento no CRAS reúne assistência, saúde e educação para atualização cadastral
Atendimento no CRAS reúne assistência, saúde e educação para atualização cadastral

O recadastramento do Bolsa Família segue até 12 de setembro, com atendimento no CRAS de 8h às 10h30 e de 13h às 16h30. Segundo a coordenação local, cerca de 2,5 mil famílias devem comparecer para atualizar os dados; é importante para cada família que busca seu recadastramento no Bolsa Família, pois quem não atender ao chamamento poderá ter o benefício suspenso. A atualização envolve o tripé Assistência Social–Saúde–Educação.

Pela Saúde, agentes comunitários realizam pesagem e coleta de altura de mulheres e crianças; as informações são lançadas no sistema do e-Gestor. A meta de acompanhamento é 81% das famílias — índice que foi superado na primeira vigência do ano, com 85%. Já pela Educação, é exigida a declaração escolar e o NIS para registro de frequência. A equipe do CRAS centraliza o fluxo, mas avisa que, por causa do recadastramento, não está sendo feito o serviço rotineiro de consulta do Bolsa Família na unidade até o dia 12.

Documentação Necessária e Orientações

Documentos exigidos: RG e CPF de todos os membros, comprovante de residência (água, luz ou telefone), Cartão do SUS, cartão da unidade de saúde, carteira de vacinação de todos (especialmente das crianças) e NIS. Sem o cartão de vacinas das crianças, não será possível alimentar o sistema. É recomendável chegar com antecedência e evitar os últimos dias, para diminuir filas e riscos de lentidão do sistema. No intervalo do almoço, o serviço é interrompido. É essencial apresentar todos os documentos para o recadastramento do Bolsa Família.

Alternativas e Atendimento Excepcional

Para quem não conseguir comparecer ao CRAS até o dia 12, foi informado que a consulta do Bolsa Família será oferecida no evento Prefeitura no Bairro do próximo sábado, como medida excepcional. A orientação geral permanece: não deixar para a última hora e apresentar toda a documentação exigida. O recadastramento do Bolsa Família é uma prioridade.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos