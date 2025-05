Bombeiro falou sobre trabalhos de busca a jovem morto por afogamento em Paranaíba

O subtenente Márcio, do Corpo de Bombeiros Militar de Aparecida do Taboado, participou no último fim de semana da operação de busca pelo jovem Bruno Alves de Souza, de 26 anos, desaparecido nas águas do Rio Santana, em Paranaíba. O jovem havia sumido na tarde de sábado (10/05) após realizar saltos da ponte de concreto localizada na região.

Além de Márcio, o subtenente Daniel — também da unidade de Aparecida do Taboado — foi acionado para a missão. Ambos são mergulhadores treinados e foram requisitados para reforçar a equipe de buscas da unidade local de Paranaíba.

Subtenente Márcio falou ao RCN sobre a operação de busca (Foto: Arquivo/Cultura FM)

Após dias de trabalho intenso, o corpo de Bruno foi localizado na manhã de terça-feira (13), cerca de 500 metros distante do ponto onde ele havia desaparecido. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL) de Paranaíba para os procedimentos legais.

Em entrevista concedida ao RCN Notícias nesta quarta-feira (14), o subtenente Márcio detalhou a operação, destacou os desafios enfrentados durante as buscas subaquáticas.

Assista a reportagem do RCN Notícias: