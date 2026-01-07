Bombeiros atendem 71 ocorrências durante o Natal e as festas de virada do ano em Aparecida do Taboado

O Corpo de Bombeiros Militar de Aparecida do Taboado contabilizou mais de 2.800 ocorrências ao longo de 2025. Apenas durante o período das festas de fim de ano — compreendido entre o Natal e o Réveillon — foram registrados 71 atendimentos.

Grande parte das ocorrências esteve relacionada a acidentes de trânsito, muitos deles envolvendo motociclistas, o que reforça o alerta para os riscos nas vias durante períodos de maior fluxo de veículos e celebrações.

A informação foi transmitida pelo subtenente Joelder, que atua na unidade do município, durante entrevista ao RCN Notícias, onde detalhou os atendimentos realizados e os principais tipos de ocorrências registradas no período.