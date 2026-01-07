Veículos de Comunicação
Bombeiros atendem 71 ocorrências durante o Natal e as festas de virada do ano em Aparecida do Taboado

Em 2025, unidade do Corpo de Bombeiros Militar no município registrou mais de 2,8 mil atendimentos.

Mauro Silva

Quartel do Corpo de Bombeiros em Aparecida do Taboado (Foto: Gabriel Lodge/Cultura FM)
O Corpo de Bombeiros Militar de Aparecida do Taboado contabilizou mais de 2.800 ocorrências ao longo de 2025. Apenas durante o período das festas de fim de ano — compreendido entre o Natal e o Réveillon — foram registrados 71 atendimentos.

Grande parte das ocorrências esteve relacionada a acidentes de trânsito, muitos deles envolvendo motociclistas, o que reforça o alerta para os riscos nas vias durante períodos de maior fluxo de veículos e celebrações.

A informação foi transmitida pelo subtenente Joelder, que atua na unidade do município, durante entrevista ao RCN Notícias, onde detalhou os atendimentos realizados e os principais tipos de ocorrências registradas no período.

