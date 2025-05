Bombeiros atenderam a 33 ocorrências no final de semana em Aparecida do Taboado

O Corpo de Bombeiros Militar de Aparecida do Taboado registrou um final de semana movimentado, com 33 ocorrências atendidas entre sexta-feira (23/05) e domingo (25). A informação foi confirmada pelo subtenente Joelder durante participação no programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, nesta segunda-feira (26).

De acordo com o subtenente, a maioria das ocorrências esteve relacionada a acidentes de trânsito, tanto em áreas urbanas quanto na rodovia.

No sábado (24), foram registrados três acidentes em vias da cidade, sendo que em dois deles motociclistas ficaram feridos após colisão com veículos de passeio. As ocorrências aconteceram na Rua Ulisses Medeiros Figueiredo e na Avenida Presidente Vargas. As vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro para avaliação médica.

O caso mais grave ocorreu na Rodovia MS-316, nas proximidades da rotatória de acesso à ponte rodoferroviária. Um bitrem carregado com óleo vegetal tombou após o motorista perder o controle da direção. Segundo relato do condutor aos bombeiros, ele foi fechado por outro veículo, o que o fez sair da pista e tombar o caminhão.

Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos aparentes, mas foi levado ao Pronto Socorro para uma avaliação mais detalhada.

Confira a reportagem do RCN Notícias: