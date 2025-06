Bombeiros e Mensageiros da Paz distribuirão peças arrecadadas na Campanha do Agasalho 2025

O Lar Espírita Mensageiros da Paz, em parceria com o Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado, realiza neste sábado (28/06), a partir das 15h, uma importante ação solidária de distribuição gratuita de agasalhos, cobertores, roupas e calçados. A atividade acontece na Rua Pará, nº 1469, no Bairro Vila Barbosa, sede da instituição espírita.

As famílias que comparecerem poderão escolher as peças com liberdade e levá-las para casa. A iniciativa integra a Campanha do Agasalho 2025, promovida em todo o estado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, sob a articulação da primeira-dama Mônica Riedel.

Em Aparecida do Taboado, a campanha é coordenada pelo Corpo de Bombeiros, que realiza a arrecadação e a organização da logística de distribuição, em parceria com instituições socioassistenciais do município.

Assista a reportagem do RCN Notícias: