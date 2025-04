Buracos nas ruas geram revolta e pedidos de providências

As redes sociais da Rádio Cultura FM de Aparecida do Taboado têm sido inundadas de queixas de moradores de diferentes bairros da cidade, que reclamam do crescente número de buracos nas ruas.

A situação, que piora a cada dia, foi destaque durante a transmissão do RCN Notícias desta quarta-feira (02/04), quando dezenas de mensagens de texto e áudio foram enviadas à emissora, exigindo ações imediatas da Prefeitura para resolver o problema.

Algumas das mensagens enviadas durante live pelo Facebook, do RCN Notícias (Foto: Reprodução)

Reparos da Sanesul intensificam a situação

Entre as queixas, alguns ouvintes atribuíram à Sanesul, empresa responsável pela gestão do sistema de água e esgoto, a culpa pelo surgimento de algumas valetas abertas em ruas da cidade.

Um dos exemplos mais mencionados foi o reparo realizado pela Sanesul na Avenida João Pedro Pedrossian, nas proximidades do Almoxarifado da Prefeitura. Embora o conserto tenha sido feito, a chuva que caiu no início da semana, aliada ao grande fluxo de veículos leves e pesados, causou o afundamento do local, agravando as condições do trecho onde um buraco enorme se formou.

Paulo Vergílio, supervisor da Sanesul em Aparecida do Taboado, enviou um esclarecimento à produção do RCN Notícias: “A respeito do buraco da João Pedro pedrossian, foi aberto na sexta-feira para conserto emergencial de rede de água, nesse caso ele afundou pela quantidade de chuva na segunda, ainda hoje será compactado novamente e aplicada a massa asfáltica. Se puder passar essa informação pra população, obrigado”, explicou o supervisor.

Após o término do programa noticioso, uma equipe trabalhou no local aplicando uma medida paliativa para melhorar as condições de tráfego.

Após a reclamação, uma equipe fez reparo emergencial no trecho danificado (Foto: Samuel Ferreira/Cultura FM)

Prefeitura promete retomada das obras, mas população cobra agilidade

Em recente entrevista ao RCN Notícias, o prefeito José Natan comentou que a administração municipal aguardará o fim do período chuvoso para iniciar uma operação tapa-buracos em toda a cidade.

Além disso, ele anunciou que as obras de infraestrutura urbana, que somam milhões de reais em investimentos, como a revitalização do trecho da Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo nas imediações da Feira do Produtor, serão retomadas ainda no mês de abril.

Apesar do posicionamento do prefeito, muitos ouvintes da Rádio Cultura FM usaram as redes sociais para cobrar a antecipação da recuperação asfáltica, uma vez que diversas ruas estão em condições precárias para o tráfego de veículos.

Entre os trechos mais críticos estão a Rua Pará, no bairro Vila Barbosa, e a Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo, nas proximidades do Residencial Eldorado.

Assista a reportagem do RCN Notícias: