Câmara aprova contas da gestão Robinho, requerimentos e encaminha indicações

Realizada nesta terça-feira (22/04) em virtude do feriado nacional, ontem (21), a sessão ordinária da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado apreciou pareceres prévios do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS), requerimentos e encaminhou indicações dos vereadores para a resolução pelos setores afins.

Foram colocados em votação no plenário, projetos de Decreto Legislativo baseados em dois pareceres prévios do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), que recomendaram, com ressalvas, as aprovações das contas dos anos de 2019 e 2020 da Prefeitura, durante a gestão do ex-prefeito José Robson Samara.

As Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento, e de Fiscalização, avalizaram a recomendação do TCE/MS que entendeu que as ressalvas não causaram dolo ao Município.

Desta forma, os vereadores aprovaram por unanimidade os dois pareceres, e aprovaram as contas dos exercícios de 2019 e 2020, do Poder Executivo.

Requerimento visando o mapeamento de áreas para projeto habitacional

O Legislativo aprovou requerimento de autoria dos vereadores Maurão (PSDB), Gilsinho do Binega (PRD), Jucleber Bim (PL) e Marcelo Jardineiro (PSD), endereçado à prefeitura, em que solicitam a quantidade de terrenos disponíveis para a construção de casas populares na cidade.

Indicações

Vereador Marcelo Jardineiro: tapa-buracos, no cruzamento da Avenida Boiadeira com a Rua Olinda Maria de Menezes e reforma da canaleta no encontro da Avenida Boiadeira com a Rua Coxim, no bairro São Luiz; tapa-buracos na Rua Viracopos, na altura do nº 2.240, Jardim Felix.

Vereadora Drª Amanda Tolentino (PP): inclusão das modalidades de montaria em touros e cavalos no Programa Auxílio Atleta; gestões junto a Way-112, no sentido de viabilizar a implantação de tachas refletivas na sinalização horizontal da BR-158, no trecho compreendido entre os municípios de Aparecida do Taboado e Paranaíba.

Vereador Matheus Costa (PP): reforma do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) “Rosália Queiroz Oliveira”; instalação de lixeiras nas avenidas e órgãos públicos.

Vereador Pinduca (PP): patrolamento e cascalhamento da estrada da Lagoinha no trecho de acesso à Fazenda Alto Formoso e Sítio Santa Maria, trecho da Estrada Campo Alegre que dá acesso à Fazenda Mathi, e na estrada do Papagaio.

Vereadora Claudia Padim (PP): reativação da Escola Municipal Agrícola de Ensino Fundamental “Benedito da Silva Queiroz”; ampliação de cobertura de policarbonato, no Pronto Socorro, Ambulatório e área de estacionamentos da Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (Fesat); melhorias na Unidade Básica de Saúde “Manoel Rodrigues da Silva” (UBS Central), sendo: instalação de lavatório com cuba nas salas, climatização da recepção, cobertura de policarbonato em frente à porta da entrada, nos bancos externos e na porta de vidro na lateral dos fundos do prédio da unidade.

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): contratação de médico endocrinologista para atender à saúde pública.

Vereador Maurão: aditivo ao contrato administrativo para o transporte dos universitários à cidade de Paranaíba, aos sábados.