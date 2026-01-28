Veículos de Comunicação
Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Câmara aprova, e funcionalismo municipal de Aparecida do Taboado terá 5,45% de aumento salarial

Projeto foi votado em sessão extraordinária convocada pelo prefeito José Natan, juntamente com outras três propostas do Executivo de Aparecida do Taboado.

Mauro Silva

Vereadores reunidos durante a sessão extraordinária (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)
Vereadores reunidos durante a sessão extraordinária (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado realizou, na manhã desta quarta-feira (28/01), uma sessão extraordinária para a apreciação de quatro projetos de lei de autoria do Poder Executivo, atendendo a solicitação do prefeito José Natan. Entre as propostas analisadas, esteve o projeto que trata do reajuste salarial do funcionalismo público municipal.

Todas as matérias foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores, autorizando a administração municipal a implementar as medidas previstas.

Os projetos de lei aprovados foram:

  • alteração no valor do auxílio-alimentação (Cartão DUCZ) dos servidores públicos dos poderes Executivo e Legislativo;
  • instituição do calendário oficial de eventos culturais para o ano de 2026;
  • instituição do calendário oficial de eventos turísticos para 2026;
  • reajuste de 5,45% nos vencimentos dos servidores públicos municipais.

De acordo com o projeto, o percentual de reajuste salarial é composto por 4,26% referentes à reposição inflacionária e 1,19% de ganho real.

Ao final da sessão, o presidente da Câmara, Ber Galter, informou que a primeira sessão ordinária do ano legislativo será realizada na próxima segunda-feira, dia 02 de fevereiro.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=4n18QYqOj40&feature=youtu.be

