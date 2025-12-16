Veículos de Comunicação
Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Câmara aprova moções de congratulações a equipe de robótica e a produtor rural

Vereadores de Aparecida do Taboado entregaram as honrarias à equipe Alphadroid's, da Escola SESI, e ao produtor rural César Júnior.

Mauro Silva

Alphadroid's tem se destacado com as ações que realiza no município (Foto: Graziella Dias/Assessoria)
Durante sessão ordinária realizada na segunda-feira (15), a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado aprovou, por unanimidade, a concessão de moções de congratulações.

Uma das homenagens, de autoria da vereadora Amanda da Saúde, foi destinada à equipe oficial de robótica Alphadroid’s, da Escola SESI do município, em reconhecimento ao trabalho e aos resultados alcançados durante o I Festival Regional de Robótica, realizado nos dias 27 e 28 de novembro em Campo Grande.

Familiares e amigos de César Júnior prestigiaram a sessão de entrega da moção ao produtor rural (Foto: Graziella Dias/Assessoria)

A segunda moção, proposta pelos vereadores Ber Galter e Cláudia Padim, homenageou o produtor rural César Júnior, presidente da Associação de Produtores de Leite de Aparecida do Taboado (Aprolat), pelos relevantes serviços prestados ao setor produtivo local.

