Câmara aprova moções de congratulações a equipe de robótica e a produtor rural

Durante sessão ordinária realizada na segunda-feira (15), a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado aprovou, por unanimidade, a concessão de moções de congratulações.

Uma das homenagens, de autoria da vereadora Amanda da Saúde, foi destinada à equipe oficial de robótica Alphadroid’s, da Escola SESI do município, em reconhecimento ao trabalho e aos resultados alcançados durante o I Festival Regional de Robótica, realizado nos dias 27 e 28 de novembro em Campo Grande.

Familiares e amigos de César Júnior prestigiaram a sessão de entrega da moção ao produtor rural (Foto: Graziella Dias/Assessoria)

A segunda moção, proposta pelos vereadores Ber Galter e Cláudia Padim, homenageou o produtor rural César Júnior, presidente da Associação de Produtores de Leite de Aparecida do Taboado (Aprolat), pelos relevantes serviços prestados ao setor produtivo local.