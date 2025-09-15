Veículos de Comunicação
Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Câmara aprova projeto, entrega moção e apresenta novas indicações em sessão ordinária

Durante sessão desta segunda-feira (15/09), vereadores de Aparecida do Taboado homenagearam o grupo de voluntários “Turma do Bem”, que realiza ações beneficentes em prol do Hospital de Amor.

Mauro Silva

Vereadores junto às voluntárias da "Turma do Bem" (Foto: Sarah Protz/Assessoria)

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado realizou na noite desta segunda-feira (15/09), mais uma sessão ordinária com a presença dos 11 parlamentares. A pauta contou com a votação de um projeto de lei, entrega de uma moção de congratulações e a leitura de diversas indicações encaminhadas ao Executivo.

Um dos destaques da sessão foi a aprovação unânime do projeto de lei, de autoria da vereadora Dra. Amanda Tolentino (PP), que propõe a criação do programa “Garantia Nutricional à Pessoa em Tratamento Oncológico”. A proposta será agora enviada ao prefeito José Natan para sanção ou veto.

Também foi aprovada, por unanimidade, a moção de congratulações apresentada pelo vereador Pinduca (PP), em homenagem ao grupo de voluntários “Turma do Bem”. A iniciativa, criada em 2013, promove ações solidárias para arrecadar recursos destinados ao Hospital de Amor, com unidades em Barretos e Jales, que atendem pacientes de Aparecida do Taboado.

Voluntárias da “Turma do Bem” e o autor da moção, vereador Pinduca (Foto: Sarah Protz/Assessoria)

Indicações apresentadas

Durante a sessão, os vereadores também apresentaram e encaminharam novas indicações ao Poder Executivo e demais órgãos competentes:

  • Vereador Matheus Costa (PP):
    • Solicita a disponibilização de motoristas exclusivos para transporte de pacientes em transferências de vagas no Hospital da Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (Fesat).
  • Vereadora Patrícia da Saúde (PSD):
    • Propõe campanha de doação voluntária de 1 kg de ração para cães e gatos na entrada da Festa das Nações, na noite de 27 de setembro;
    • Sugere a implantação de fraldários em todos os órgãos públicos do município;
    • Reivindica a instalação de guard rails no trecho urbano da MS-316, no prolongamento da Avenida Presidente Vargas, em frente à empresa Dânica.
  • Vereadores Patrícia da Saúde e Matheus Costa:

Solicitaram a aquisição de três aparelhos de ar-condicionado (18.000 BTUs), uma geladeira e dois armários de escritório para o Centro Municipal de Educação Infantil “Adelice Bernardes de Melo”.

