Câmara aprova projetos de lei, encaminha indicações e concede moção de congratulações

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado realizou, na manhã desta segunda-feira (30/06), uma sessão ordinária marcada por uma pauta extensa e movimentada. Entre os principais destaques estiveram a apreciação de projetos de lei, a apresentação de indicações parlamentares e a entrega de uma moção de congratulações.

Os vereadores receberam o documento do Poder Executivo com as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que será analisado antes de ser submetido à votação em plenário.

Dois projetos de lei de autoria da Prefeitura foram aprovados durante a sessão. O primeiro trata da proibição e erradicação de árvores da espécie exótica Murta no município, com foco na preservação da citricultura. O segundo institui o Programa Cárie Zero, voltado à promoção da saúde bucal nas escolas da rede municipal de ensino.

A sessão também foi marcada pela aprovação unânime de uma Moção de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério de Belém, em comemoração aos 72 anos de atuação no município. A homenagem, proposta pelo vereador Jucleber Bim (PL), foi entregue por todos os parlamentares aos pastores e representantes da congregação.

Moção entregue à Assembleia de Deus, pelos 72 anos de fundação em Aparecida do Taboado (Foto: Bruno Caíque/Assessoria)

O presidente da Casa, vereador Ber Galter (PSDB), conduziu os trabalhos legislativos e solicitou a leitura das indicações apresentadas pelos vereadores, que agora seguem para análise dos setores competentes da administração municipal.

Indicações

Vereadora Dra. Amanda Tolentino (PP): implementação de cursos de educação continuada aos profissionais da saúde da rede municipal; patrolamento e o cascalhamento da Estrada do Córrego do Ouro que dá acesso à Estância Rey Car, Sítio Paraíso, Fazenda Formoso, Fazenda Nossa Senhora Aparecida; aquisição de um aparelho de mamografia novo e mais moderno para o município.

Vereadora Cláudia Padim (PL): instalação de brinquedos adaptados inclusivos em praças públicas, Escolas Municipais e nos Centros Municipais de Educação Infantil.

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): realização de cirurgias de Perineoplastia no Hospital Municipal gerido pela Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (Fesat); implantação de UTI Neonatal na mesma unidade hospitalar.

Vereador Pinduca (PP): reforma das canaletas: Rua Said Mattar esquina com a Avenida Presidente Vargas, Rua Duque de Caxias cruzamento com a Rua Laudelino de Melo, Rua Dom Aquino Correa esquina com a Rua Alcides José dos Reis.

Vereador Ber Galter: instalação de placa “Pare” e sinalização horizontal no cruzamento da Rua Amazonas com a Rua Minas Gerais.