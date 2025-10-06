Câmara de Aparecida do Taboado aprova projetos e moção de congratulações em sessão ordinária

Durante a sessão ordinária realizada na manhã desta segunda-feira (06/10), a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado aprovou importantes projetos de lei, uma moção de congratulações e diversas indicações voltadas a diferentes áreas da administração pública.

Um dos destaques da sessão foi a aprovação, por unanimidade, do projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Jardineiro (PSD), que dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio moral no âmbito da administração pública direta, indireta e autárquica do município. A proposta passou previamente pela análise das comissões permanentes da Casa.

Em regime de urgência, também foi aprovado o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza a Prefeitura a conceder patrocínio financeiro ao evento turístico “Circuito Tucuna Free – Preservação Inteligente”. A 5ª etapa da 12ª edição do evento será realizada em Aparecida do Taboado, promovendo o turismo e a conscientização ambiental na região.

Ainda durante a sessão, foi aprovada uma moção de congratulações, de autoria do presidente, vereador Ber Galter (PSDB), ao ex-vereador Alaor Bernardes da Silva Filho, conhecido como Lolozinho, em reconhecimento à sua contribuição para a história política do município. Lolozinho exerceu seis mandatos como vereador e presidiu o Legislativo em duas ocasiões.

Indicações apresentadas

Os parlamentares também apresentaram indicações voltadas a melhorias em setores como saúde, infraestrutura urbana e valorização do servidor público. Confira: