Câmara de Aparecida do Taboado aprova projetos e moção de congratulações em sessão ordinária

Vereadores também apresentaram indicações voltadas à saúde, infraestrutura, assistência social e valorização do servidor público.

Mauro Silva

Vereadores da Câmara Municipal apreciaram várias matérias (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)
Vereadores da Câmara Municipal apreciaram várias matérias (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

Durante a sessão ordinária realizada na manhã desta segunda-feira (06/10), a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado aprovou importantes projetos de lei, uma moção de congratulações e diversas indicações voltadas a diferentes áreas da administração pública.

Um dos destaques da sessão foi a aprovação, por unanimidade, do projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Jardineiro (PSD), que dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio moral no âmbito da administração pública direta, indireta e autárquica do município. A proposta passou previamente pela análise das comissões permanentes da Casa.

Em regime de urgência, também foi aprovado o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza a Prefeitura a conceder patrocínio financeiro ao evento turístico “Circuito Tucuna Free – Preservação Inteligente”. A 5ª etapa da 12ª edição do evento será realizada em Aparecida do Taboado, promovendo o turismo e a conscientização ambiental na região.

Ainda durante a sessão, foi aprovada uma moção de congratulações, de autoria do presidente, vereador Ber Galter (PSDB), ao ex-vereador Alaor Bernardes da Silva Filho, conhecido como Lolozinho, em reconhecimento à sua contribuição para a história política do município. Lolozinho exerceu seis mandatos como vereador e presidiu o Legislativo em duas ocasiões.

Indicações apresentadas

Os parlamentares também apresentaram indicações voltadas a melhorias em setores como saúde, infraestrutura urbana e valorização do servidor público. Confira:

  • Vereador Maurão (PSDB):
    • Implantação de uma “Creche do Idoso” com funcionamento nos períodos matutino e vespertino.
    • Concessão de abono natalino referente ao 13º do Auxílio-Alimentação (Cartão DUCZ) aos servidores municipais.
  • Vereadora Dra. Amanda Tolentino (PP):
    • Restauração do forro da Academia da Saúde do bairro São Jerônimo.
    • Implantação de escala médica remunerada de sobreaviso para remoção de pacientes.
  • Vereador Matheus Costa (PP):
    • Patrolamento e cascalhamento da Avenida José Pinho de Almeida Junior, no Distrito Industrial “Wilques Alves de Queiroz”.
    • Limpeza, manutenção e cascalhamento da Rua Sebastião Marins Goulart, no bairro Vila Militar.
  • Vereadora Patrícia da Saúde (PSD):
    • Instalação de lixeiras na Rua Duque de Caxias, com foco em áreas de maior movimentação comercial e de pedestres.
  • Vereador Jucleber Bim (PL):
    • Extensão da rede de energia elétrica nas ruas Goiabeiras e Dom Aquino Corrêa, no bairro São João.
  • Vereador Marcelo Jardineiro (PSD):
    • Recapeamento asfáltico das ruas Edna Dutra Ferreira, João Dutra Ferreira e Antônio Carlos Ferreira, no Residencial Dutra.
    • Limpeza dos bueiros da Avenida Santos Dumont.

