Câmara de Aparecida do Taboado e empresas doam mil itens essenciais ao Hospital Municipal

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado e empresas parceiras realizaram na manhã da sexta-feira (15/08) a entrega simbólica de 1.000 itens essenciais ao Hospital Municipal, administrado pela Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (Fesat).

A iniciativa faz parte da campanha “Doe Conforto” e representa um investimento aproximado de R$ 70 mil, com foco em oferecer mais dignidade e bem-estar a pacientes atendidos pela rede pública de saúde.

O ato de entrega reuniu autoridades, empresários, vereadores e representantes da sociedade civil, em um momento marcado pela solidariedade e pelo comprometimento coletivo. A campanha foi coordenada pela servidora Simone Espírito Santo, com apoio de colegas do Legislativo e parcerias com o setor privado e instituições locais.

Foram investidos R$ 70 mil na aquisição das peças (Foto: Sarah Protz/Assessoria)

Entre os materiais doados estão cobertores, lençóis, travesseiros e toalhas, que já passam a reforçar o atendimento hospitalar da Fesat, especialmente em um período de temperaturas mais baixas.

“Essa campanha é uma demonstração concreta de que, quando unimos forças, conseguimos transformar realidades. Cada item entregue representa empatia, carinho e um gesto de humanidade”, afirmou o presidente da Câmara, vereador Ber Galter.

A ação contou com a participação ativa de empresas e instituições parceiras, como Gala, Eucapinus, Pelmex, Alpha Motion, Cerâmica Taboado, Frigosul/SulBeef, Bello Alimentos, NTC Company, Família Poleto e Rotary Club de Aparecida do Taboado.

Estiveram presentes os vereadores Matheus Costa, Jucleber Bim, Amanda da Saúde, Edson Pinduca, Patrícia da Saúde, Claudia Padim e Gilsinho do Binega, além da secretária adjunta de Saúde, Lidiane Souto; o diretor da Fesat, Marcio Luiz Soares; a diretora administrativa-financeira da fundação, Eliani Hissae; e empresários doadores.

A campanha “Doe Conforto” reafirma o papel do Legislativo Municipal como agente ativo na promoção do bem-estar coletivo, indo além das atribuições legislativas para atuar diretamente na transformação social da comunidade aparecidense. (Com informações da Assessoria de Comunicação)