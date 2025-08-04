Câmara de Aparecida do Taboado inicia atividades legislativas do 2º semestre

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado retomou nesta segunda-feira (04/08), as atividades do segundo semestre legislativo com a realização da primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar.

Durante a sessão, os vereadores apresentaram 16 indicações, que foram lidas em plenário e encaminhadas aos órgãos e setores competentes para avaliação e possível atendimento. As propostas abrangem diversas áreas da administração pública e refletem demandas da população local.

Na abertura dos trabalhos, o presidente da Casa, vereador Ber Galter (PSDB), deu as boas-vindas aos colegas parlamentares e reforçou o compromisso do Legislativo municipal com a população. “Desejo um excelente retorno a todos. Vamos continuar atuando com responsabilidade e buscando o diálogo com as esferas de governo e com os diferentes segmentos da sociedade para atender aos interesses de Aparecida do Taboado”, destacou.

Indicações

Vereadora Dra. Amanda Tolentino (PP): reforma completa do Espaço de Lazer da Melhor Idade “Alaor Bernardes da Silva”.

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): contratação de um médico infectologista, para atender na Unidade Básica de Saúde “Manoel Rodrigues da Silva” – UBS Central; contratação de médico reumatologista; doação voluntária de 1 kg de ração para cães e gatos na entrada do evento “3º Taboado Motocar”, que será realizado no dia 24 de agosto de 2025; ao governador Eduardo Riedel e ao deputado federal Geraldo Resende, solicita gestões para a construção de um viaduto sobre a passagem de nível no prolongamento da Avenida Presidente Vargas.

Vereador Maurão (PSDB): implantação da linha municipal de transporte coletivo; implantação de sinal de internet Wi-Fi gratuito em todas as unidades da rede pública municipal (escolas, unidades de saúde, CRAS, entre outros) e nas praças públicas.

Vereador Pinduca (PP): reforma da canaleta no cruzamento da Rua Clayton Luiz de Paula com a Avenida Presidente Vargas, no bairro Vila Barbosa; recapeamento das ruas do Bairro Vila Militar.

Vereador Gilsinho do Binega (PRD): contratação de banheiros químicos nos eventos realizados na Feira do Produtor “Augusto Carvalho”.

Vereadora Amanda da Saúde (PP): celebração de convênio entre Município e a Apae, para a ampliação do atendimento a pacientes com necessidades terapêuticas.

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD): abertura da Rua Maceió, no Bairro Residencial Tauan; instalação de câmeras de monitoramento nas recepções da SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico – “Marcolina Luiz de Paula – Nina”); todos os ESFs e da UBS “Manoel Rodrigues da Silva”; construção de canaletas nos cruzamentos da Rua José Bernardes da Silva com a Rua Alaor Alves Moreira e da Rua Princesa Carlota Joaquina com a Rua Goiânia; instalação de monumentos nos trevos de acesso aos municípios de Paranaíba, Selvíria e Santa Fé do Sul.

Vereadoras Dra. Amanda Tolentino e Patrícia da Saúde: novo espaço para a Secretaria Municipal de Saúde.