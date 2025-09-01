Câmara encaminha indicações e aprova projeto de lei voltado a pacientes oncológicos

Na manhã desta segunda-feira (1º/09), a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado realizou mais uma sessão ordinária, marcada pelo encaminhamento de 15 indicações parlamentares e aprovação de dois projetos de lei importantes para a população.
Entre os projetos aprovados por unanimidade está o que autoriza a Prefeitura a implementar o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS) para o exercício de 2025. A proposta, de autoria do Poder Executivo, visa oferecer condições facilitadas para que contribuintes regularizem débitos com o município.
Outro destaque da sessão foi a aprovação do projeto de lei de autoria da vereadora Cláudia Padim, que institui a Sala de Acolhimento Humanizado para Pacientes Oncológicos no município. A iniciativa busca garantir um atendimento mais digno e sensível às necessidades de pessoas em tratamento contra o câncer.
Agora, ambos os projetos seguem para o gabinete do prefeito José Natan, que poderá sancioná-los ou vetá-los.
Indicações apresentadas pelos vereadores
Durante a sessão, os parlamentares também apresentaram diversas indicações ao Executivo Municipal, voltadas à melhoria de infraestrutura, saúde pública e assistência social. Confira os principais pedidos:
- Dra. Amanda Tolentino (PP)
- Criação do Conselho Municipal de Direitos da Mulher.
- Aquisição de uma ambulância equipada com UTI móvel.
- Marcelo Jardineiro (PSD)
- Limpeza e instalação de grade de proteção em boca de lobo na Rua Guilhermino Falcão, esquina com a Avenida Porto Taboado.
- Em parceria com o vereador Pinduca, solicitou reconstrução e construção de canaletas na Rua Altino Pedrosa e Avenida das Flores, além do recapeamento do Bairro Residencial Eldorado.
- Maurão (PSDB)
- Construção de rampas para embarque e desembarque de barcos e lanchas nos loteamentos Bom Jesus, Ribeirão Formoso, Lago Azul e Rio Quitéria.
- Gilsinho do Binega (PRD)
- Construção de faixa elevada na Avenida João Pedro Pedrossian, em frente ao Estádio Municipal Pereirão.
- Jucleber Bim (PL)
- Obras de drenagem em trecho da Rua Isabel Ramos da Rocha, no Bairro Tia Chica II.
- Matheus Costa (PP)
- Construção de canaleta no cruzamento da Rua Presidente Dutra com a Rua Antônio Carlos de Almeida, no Bairro Vila Barbosa.
- Patrícia da Saúde (PSD)
- Implantação de banco de leite materno na Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (Fesat).
- Contratação de psicólogo para atendimento de mães atípicas na UBS “Manoel Rodrigues da Silva”.
- Construção de lombada na Rua da Liberdade, no Jardim São Vicente.
- Cláudia Padim (PL)
- Arborização das praças do Residencial Eldorado e da Josino Pereira, no Bairro Cidade Nova.
- Construção de canaleta no cruzamento da Rua Antônio Carlos Ferreira com a Rua João Dutra Ferreira, no Bairro Vila Barbosa.
- Pinduca (PP)
- Cascalhamento e patrolamento da Rua Goiânia.