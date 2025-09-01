Câmara encaminha indicações e aprova projeto de lei voltado a pacientes oncológicos

Na manhã desta segunda-feira (1º/09), a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado realizou mais uma sessão ordinária, marcada pelo encaminhamento de 15 indicações parlamentares e aprovação de dois projetos de lei importantes para a população.

Entre os projetos aprovados por unanimidade está o que autoriza a Prefeitura a implementar o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS) para o exercício de 2025. A proposta, de autoria do Poder Executivo, visa oferecer condições facilitadas para que contribuintes regularizem débitos com o município.

Outro destaque da sessão foi a aprovação do projeto de lei de autoria da vereadora Cláudia Padim, que institui a Sala de Acolhimento Humanizado para Pacientes Oncológicos no município. A iniciativa busca garantir um atendimento mais digno e sensível às necessidades de pessoas em tratamento contra o câncer.

Agora, ambos os projetos seguem para o gabinete do prefeito José Natan, que poderá sancioná-los ou vetá-los.

Indicações apresentadas pelos vereadores

Durante a sessão, os parlamentares também apresentaram diversas indicações ao Executivo Municipal, voltadas à melhoria de infraestrutura, saúde pública e assistência social. Confira os principais pedidos: