Câmara homenageia comunidade terapêutica por 17 anos de atuação e encaminha indicações de vereadores

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, sob a presidência do vereador Ber Galter (PSDB), realizou na manhã desta segunda-feira (19/05), uma sessão marcada por emoção e reconhecimento. A comunidade terapêutica Desafio Jovem – Operação Resgate foi homenageada com uma moção de congratulações pelos seus 17 anos de atuação no município, dedicada à recuperação de dependentes químicos e à reintegração social.

A honraria, de autoria do vereador Jucleber Bim, foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. O pastor Gisley Aguiar, fundador da instituição, e sua esposa, Maria Leni, estiveram presentes no plenário, acompanhados de membros da comunidade. Em um momento comovente, os reabilitandos interpretaram uma canção, emocionando todos os presentes.

Além da homenagem, a sessão ordinária também foi marcada pela leitura e encaminhamento de indicações apresentadas pelos vereadores, que serão direcionadas aos órgãos e autoridades competentes para análise e providências.

Indicações

Vereadora Cláudia Padim (PL): implementação de doação de mudas em ações culturais, educativas e saúde nos bairros; revitalização dos canteiros centrais na Avenida Orlando Mascarenhas Pereira.

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): extensão do horário de funcionamento dos postos de saúde para a vacinação até às 20 horas; transformação em mão única de direção a Rua Carlos Alves Ferreira, com extensão até a Rua Maximino José da Rocha.

Vereador Jucleber Bim (PL): criação do Programa de Bolsa Auxílio destinado aos músicos integrantes da Banda Marcial Municipal; aquisição de uma usina asfáltica para atendimento de toda a malha viária municipal.

Vereador Pinduca (PP): serviços de limpeza, manutenção e retirada de resíduos sólidos acumulados no Loteamento Lago Azul, localizado às margens do Rio Paraná.

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD): serviços de manutenção do gramado sintético das duas quadras no Jardim das Flores e Jardim Samara.

Vereadoras Patrícia da Saúde e Dra. Amanda Tolentino (PP): contratação de médico cardiologista para atender no Hospital Municipal, gerido pela Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (Fesat).