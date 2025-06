Câmara homenageia matriarca de 105 anos e apresenta indicações em sessão ordinária

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado realizou, nesta segunda-feira (02/06), mais uma sessão ordinária marcada por emoção e reconhecimento. Um dos destaques foi a entrega de uma Moção de Congratulações à senhora Ordália Alves de Queiroz, que completou 105 anos de vida, matriarca de uma tradicional família do município.

Viúva de Alaor Bernardes de Queiroz, figura política de relevância no passado da cidade, o casal teve quatro filhos: Maria Bernardes de Queiroz, José Bernardes de Queiroz, Alaor Bernardes da Silva Filho e Osvaldo Antônio da Silva.

Um dos filhos, Alaor, o “Lolozinho”, atuou como vereador por cinco mandatos e presidiu o Legislativo municipal.

A homenagem, proposta pela vereadora Cláudia Padim (PL), foi aprovada por unanimidade e entregue durante a sessão, acompanhada por muitos familiares da homenageada, que se emocionaram com o reconhecimento público à trajetória de dona Ordália.

Vereadores entregam Moção a Ordália, acompanhada de seus familiares (Foto: Maria Lúcia Fernandes)

Indicações

Os vereadores também apresentaram indicações, que serão encaminhadas aos setores competentes para a tomada de providências.

Vereador Pinduca (PP): construção de canaleta no cruzamento da Rua Coxim com a Rua Goiás.

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): construção de canaleta na Rua Agenor Pedrosa, no cruzamento com a Rua José Bernardes da Silva no Jardim Brandini; construção de lombada devidamente sinalizada, na Avenida Geraldo Rodrigues de Almeida, na altura do nº 4.056, no Bairro Jardim Samara; instalação de câmeras de monitoramento e construção de um muro de alvenaria com altura elevada, no Cemitério Municipal “Nicolau Antônio Martins”.

Vereadora Dra. Amanda Tolentino (PP): sinalização horizontal da Avenida São Cristóvão; substituição das lâmpadas queimadas na Rua João Valeriano Duarte, da altura do nº 3.391 até o final da rua, no Jardim Primavera, convênio com a Unifunec de Santa Fé do Sul/SP, junto ao Curso de Medicina, para viabilizar o atendimento à população em especialidades que não são realizadas no Município.

Vereador Jucleber Bim (PL): fornecimento de café da manhã aos alunos da rede pública municipal que residem na zona rural do Município.

Vereador Maurão (PSDB): contratação ou remanejamento de profissionais para atuação nas academias ao ar livre; veículo com motorista à disposição no Pronto Socorro Municipal, para atender os casos que não enquadram no atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar, mais precisamente para o retorno dos pacientes após as consultas.

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD): reconstrução do canal de drenagem no cruzamento da Rua Francisco de Queiroz com a Avenida João Pedro Pedrossian.