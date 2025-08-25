Câmara mantém parecer do TCE/MS e reprova contas de 2017 do ex-prefeito Robinho

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado reprovou, na sessão ordinária desta segunda-feira (25/08), as contas do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal, sob gestão do ex-prefeito José Robson Samara, o Robinho. A decisão acompanhou o parecer prévio do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), que recomendou a rejeição das contas.

A votação do Projeto de Decreto Legislativo ocorreu após quase oito horas e meia de sessão, iniciada às 9h, marcada pela leitura integral do parecer do TCE/MS e da defesa apresentada pelo ex-gestor — que, embora tenha protocolado manifestação nos autos, não compareceu à sessão, assim como seus advogados.

A Comissão de Orçamento e Finanças, formada pelos vereadores Matheus Costa (PP), Pinduca (PP) e Gilsinho do Binega (PRD), analisou o processo e, por maioria de votos (2 a 1), recomendou ao plenário a reprovação das contas. O presidente e relator da comissão, Matheus Costa, e o vereador Pinduca votaram pela rejeição, enquanto Gilsinho se posicionou contra.

Ao final da votação, o parecer da Corte de Contas foi mantido por 7 votos a favor e 4 contrários, oficializando a reprovação das contas de 2017 da gestão Robinho.

Indicações apresentadas

Além da análise das contas, a sessão também contou com a leitura de sete indicações feitas por parlamentares, que serão encaminhadas aos setores competentes: