Câmara mantém parecer do TCE/MS e reprova contas de 2017 do ex-prefeito Robinho

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado reprovou, na sessão ordinária desta segunda-feira (25/08), as contas do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal, sob gestão do ex-prefeito José Robson Samara, o Robinho. A decisão acompanhou o parecer prévio do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), que recomendou a rejeição das contas.
A votação do Projeto de Decreto Legislativo ocorreu após quase oito horas e meia de sessão, iniciada às 9h, marcada pela leitura integral do parecer do TCE/MS e da defesa apresentada pelo ex-gestor — que, embora tenha protocolado manifestação nos autos, não compareceu à sessão, assim como seus advogados.
A Comissão de Orçamento e Finanças, formada pelos vereadores Matheus Costa (PP), Pinduca (PP) e Gilsinho do Binega (PRD), analisou o processo e, por maioria de votos (2 a 1), recomendou ao plenário a reprovação das contas. O presidente e relator da comissão, Matheus Costa, e o vereador Pinduca votaram pela rejeição, enquanto Gilsinho se posicionou contra.
Ao final da votação, o parecer da Corte de Contas foi mantido por 7 votos a favor e 4 contrários, oficializando a reprovação das contas de 2017 da gestão Robinho.
Indicações apresentadas
Além da análise das contas, a sessão também contou com a leitura de sete indicações feitas por parlamentares, que serão encaminhadas aos setores competentes:
- Marcelo Jardineiro (PSD): Reconstrução de canaletas nos cruzamentos da Rua Said Mattar com a Rua Maranhão e com a Rua Frei Canuto.
- Patrícia da Saúde (PSD): Contratação de assistente social para atendimento semanal em todos os ESFs; transformação em mão única da Avenida dos Estudantes, entre as ruas Maximino José da Rocha e Ulisses Medeiros de Figueiredo.
- Jucleber Bim (PL): Marcação na calçada da empresa Eucapinus, indicando a metragem percorrida por pedestres e praticantes de caminhada.
- Pinduca (PP): Implantação de sistema de escoamento pluvial no cruzamento da Rua Alcides Miranda com a Rua Dolmerito Francisco de Matos, no Bairro Residencial Ovídio; abertura de vias no Bairro Residencial Tauan (Sebastião Marins Goulart, Manoel Nunes Cardoso e Maximino José da Rocha), para melhorar a mobilidade urbana.
- Claudia Padim (PL): Limpeza e operação tapa-buracos nas guias de trecho da Avenida João Pedro Pedrossian, no Bairro São José.